video suggerito

Elisabetta Gregoraci si gode la spiaggia col look floreale da oltre 5000 euro Elisabetta Gregoraci è volata a Cannes, per uno speciale party in spiaggia organizzato da una delle sue Maison preferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci in Miu Miu

Elisabetta Gregoraci è volata a Cannes per un evento fashion, proprio nei giorni in cui è in corso il Festival cinematografico più atteso dell'anno. Miu Miu nella città francese ha organizzato un party esclusivo per celebrare l'estate: un Summer Party griffato in spiaggia tra cocktail, sabbia e lettini. Erano presenti diversi amici della Maison tra cui Cara Delevingne, Thylane Blondeau e la ex moglie di Flavio Briatore, che indossa spesso le creazioni trendy del marchio.

Elisabetta Gregoraci a Cannes

Elisabetta Gregoraci è nuovamente tornata a Cannes, città che frequenta spesso soprattutto per grandi eventi. L'anno scorso, proprio in questo periodo, ci era stata assieme all'ex marito Flavio Briatore per un party di beneficenza (con look verde menta). Era stata all’amfAR Gala di Cannes anche nel 2022, con un romantico look blu scuro ispirato alle increspature delle onde marine. La 30esima edizione della manifestazione di beneficenza si svolgerà a breve: è prevista giovedì 23 maggio, condotta da Demi Moore. Sarà nuovamente presente?

Elisabetta Gregoraci in Miu Miu

Quanto vale il look della showgirl

Nel frattempo la showgirl si è goduta una giornata in spiaggia targata Miu Miu, con un look griffato a tema, ovviamente firmato dalla Maison. È una delle sue preferite: dal completo in stile collegiale con mocassini e calzini al coordinato satin con gonna lunga e reggiseno, per fare due esempi particolarmente apprezzati dai suoi fan e follower.

Elisabetta Gregoraci in Miu Miu

Alla community che la segue con affetto ha mostrato anche gli scatti della giornata in spiaggia. Ha indossato un abitino verde con stampa floreale, bretelline sottili, ampia scollatura e inconfondibile logo etichetta in maglia sul décolleté. Costa 2400 euro. Lo ha abbinato a scarpe e borsa in pelle nera della stessa Maison, rispettivamente un paio di décolleté slingback da 990 euro e l'iconica Arqué con finiture dorate e logo triangolo in metallo smaltato frontale da 2100 euro. Infine ha aggiunto un paio di occhiali da sole scuri, accessorio must have per una giornata al sole. Il totale del look griffato è di 5490 euro.