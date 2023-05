Elisabetta Gregoraci a Cannes con Flavio Briatore: per il party look vitaminico verde menta Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno partecipato a un party a Cannes: il matrimonio è finito, ma i due sono ancora molto legati da un sincero affetto.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è presenza fissa alle sfilate, sui red carpet, agli eventi più glamour. L'anno scorso è stata a Cannes, dove ha preso parte all'annuale amfAR Gala di beneficenza. Ha foggiato un romantico look blu oltremare da vera principessa: un abito con maxi gonna e strascico. Stavolta è tornata in Francia per il party targato Aston Martin. La concessionaria ha organizzato una festa all'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes (città tra Cannes e Nizza) per presentare la nuova automobile sportiva DB12 e per annunciare di essere Presenting Sponsor del prestigioso amfAR Gala di quest'anno. Sono giunti 110 ospiti da ogni parte del mondo: Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Leonardo Di Caprio, Alessandra Ambrosio. Erano presenti anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in coppia a Cannes

Nonostante non siano più marito e moglie, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono in ottimi rapporti e si vogliono molto bene. Il matrimonio dei due è finito nel 2017, dopo 9 anni insieme e la nascita di un figlio, Nathan Falco Briatore, che oggi ha 13 anni. Attualmente la showgirl ha una relazione con Giulio Fratini, una storia che sta cercando di proteggere il più possibile dal gossip e dalle intromissioni mediatiche. Si è detta felice, ma preferisce non parlare molto del privato.

in foto: top Alex Perry

A Flavio Briatore la lega ancora un rapporto di stima e affetto, l'uno è presente nella vita dell'altro nei momenti di bisogno, nelle occasioni speciali, sia private (come possono essere i compleanni o le ricorrenze di famiglia) che pubbliche. Spesso sono insieme agli eventi: i tre l'anno scorso erano al gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef. Stavolta invece la ex coppia ha sfilato al party targato Aston Martin.

in foto: gonna Alex Perry

Il look di Elisabetta Gregoraci

Per il party, Elisabetta Gregoraci ha scelto un look trendy, in uno dei colori più gettonati della Primavera/Estate 2023. Questa è la stagione dei colori vitaminici e luminosi tra cui il verde menta, meno pastello e più tendente al fluo. Diverse Maison lo hanno portato in passerella da Fendi a Stella McCartney, da Miu Miu a Valentino. È una nuance fresca e di grande impatto, perfetta sia per look monocolor (come quello della showgirl) che per spezzare outfit scuri dandogli un tocco di brio. Elisabetta Gregoraci ha scelto un completo di Alex Perry composto da bralette con bretelline sottili e coppe e gonna drappeggiata con pieghe e cintura in vita. Costano rispettivamente 978 euro e 1677 euro.