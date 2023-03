Serena Autieri trasforma Michelle Impossible nel Moulin Rouge col body di cristalli e piume Ospite di Michelle Hunziker, Serena Autieri si è cimentata col musical Moulin Rouge sulle note di Lady Marmelade, con un sexy look total black.

A cura di Giusy Dente

Anche Michelle Hunziker ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, dedicando a lui l'apertura della scorsa puntata di Michelle Impossible. Lo show è tornato per una seconda edizione, visto il successo della precedente. Il programma vede la showgirl cimentarsi a 360 gradi tra musica, danza e recitazione, in compagnia di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Ha coinvolto quest'anno, così come l'anno scorso, sua figlia Aurora Ramazzotti, che nella puntata dell'1 marzo si è messa in gioco col Roast show. Sono saliti sul palco anche tanti altri ospiti, tra cui Serena Autieri.

Serena Autieri e Michelle Hunziker amiche e colleghe

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono molto più che colleghe. Le due condividono da diversi anni una profonda e sincera amicizia, in cui hanno coinvolto anche le rispettive famiglie. Sono solite fare vacanze insieme: condividono la passione per la montagna e ogni anno cercano di ritagliarsi un momento per trascorrere qualche giorno di relax lontano dalle vite frenetiche di città e dagli impegni di lavoro. Anche quest'anno le due best friend ne hanno approfittato per una breve vacanza sulle nevi delle Dolomiti. Rientrate, hanno iniziato a prepararsi per Michelle Impossible: la showgirl ha coinvolto l'attrice nella scorsa puntata, quella dell'1 marzo.

Serena Autieri a Michelle Impossible

Michelle Hunziker ha regalato al pubblico una frizzante esibizione tutta al femminile, in cui ha coinvolto Serena Autieri, Katia Follesa Nina Zilli. Le quattro si sono cimentate col musical Moulin Rouge. Michelle Hunziker ha fatto un tuffo negli anni ’80: per la performance sulle note di Lady Marmelade ha indossato un reggiseno con iconiche coppe a punta, una copia del famoso bustier creato da Jean Paul Gaultier per Madonna. Sexy e audace il look scelto da Serena Autieri, che circondata da ballerini con maxi ventagli rossi è entrata in scena con un outfit total black.

L'attrice ha cantato e ballato indossando un body con maniche trasparenti dai guanti incorporati, impreziosito da scintillanti cristalli argentati sui fianchi e sulle coppe e da piume. Lo ha abbinato a calze scure velate e stivali col tacco a spillo alti fin sopra alla coscia. Capelli biondissimi raccolti in una coda di cavallo alta per l'attrice, con rossetto scuro e un leggero smokey eyes: ha nuovamente dimostrato la sua versatilità, con un'esibizione completa di ballo e canto che ha conquistato il pubblico.