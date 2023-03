Michelle Hunziker ricorda Costanzo: “Michelle Impossible dedicato a te, hai lasciato il segno” Michelle Hunziker ha aperto la puntata di Michelle Impossible, trasmessa mercoledì 1 marzo, con il ricordo di Maurizio Costanzo.

A cura di Daniela Seclì

Canale5 riparte nel segno di Maurizio Costanzo. La puntata di Michelle Impossible trasmessa mercoledì 1 marzo ha avuto inizio con le parole di Michelle Hunziker per lo stimato giornalista, scomparso venerdì 24 febbraio. La conduttrice ha ricordato Maurizio Costanzo e ha spiegato che l'intera serata sarà dedicata a lui.

Michelle Hunziker ricorda Maurizio Costanzo

"Permettetemi di ricordare Maurizio Costanzo, un uomo che ha lasciato un segno nella televisione italiana": così, ha esordito Michelle Hunziker nella puntata di Michelle Impossible trasmessa mercoledì 1 marzo. La conduttrice ha, dunque, tracciato un ricordo del giornalista scomparso nei giorni scorsi, all'età di 84 anni: "Un conduttore, un giornalista e un autore di grandi show televisivi. E questa puntata la dedichiamo a lui. Ciao Maurizio".

Il palinsesto Mediaset torna alla regolare programmazione

La puntata di Michelle Impossible, che Michelle Hunziker e Mediaset hanno dedicato a Maurizio Costanzo, è stata caratterizzata da tantissimi ospiti. Oltre alle presenze fisse come Aurora Ramazzotti, la Gialappa's Band, il Mago Forest e Katia Follesa, anche numerosi volti noti, come Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox e Rocco Tanica. Il palinsesto Mediaset, sta tornando alla normalità, dopo la doverosa pausa per commemorare Maurizio Costanzo. Pian piano, torneranno anche tutti gli amatissimi programmi condotti da Maria De Filippi. Sabato 4 marzo, a giudicare dallo spot trasmesso da Canale5, C'è posta per te dovrebbe tornare regolarmente in onda. Amici e Uomini e Donne si fermeranno fino a venerdì 3 marzo. Da domenica 5 marzo dovrebbe riprendere il talent Amici e da lunedì 6 marzo, potrebbe riprendere anche la regolare programmazione di Uomini e Donne.