“Il tuo dottore ti ha vista più volte nuda di tuo marito”, Michelle Hunziker pizzicata su Angiolini Per non lasciarsi troppo andare alle tenerezze sul palco di Michelle Impossible, Katia Follesa ha ben pensato di fare un po’ di ironia sui trascorsi sentimentali che Michelle si è lasciata alle spalle, tirando fuori dal cilindro l’avventura che la conduttrice ha avuto con il chirurgo Giovanni Angiolini.

A cura di Giulia Turco

Sul palco di Michelle Impossibile non poteva mancare una buona dose di ironia, con ospiti come Katia Follesa e il Mago Forrest. La comica ha accompagnato lo show di Michelle sin dal primo minuto, quando è arrivata sul palco con lo stesso vestito zebrato della conduttrice. Poi la risata con gli accenti nello sketch con Max Pezzali e le numerose provocazioni all’amica Michelle, ormai in piena sintonia.

Katia Follesa punge Michelle Hunziker sul suo passato sentimentale

Tra queste non è mancata una frecciatina piuttosto dolente sulla vita sentimentale della conduttrice, che ha voluto insieme a lei sul palco anche la figlia Aurora ed Eros Ramazzotti per un momento di reunion familiare molto emozionante. Per non lasciarsi troppo andare alle tenerezze, Katia Follesa ha ben pensato di fare un po’ di ironia sui trascorsi sentimentali che Michelle si è lasciata alle spalle. “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha vista più volte nuda di mio marito”, l’ha stuzzicata la comica. “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha vista più volte nuda di tuo..”. Hunziker ha colto in pieno la provocazione, ma per non calcare troppo la mano sull’argomento si è limitata ad alzarsi fingendo di andarsene: “Ok, me ne vado”, ha chiosato con un sorrisetto.

Com’è finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Dopo un’estate piena di passione e speranza, Michelle Hunziker ha deciso di chiudere l’avventura amorosa con Giovanni Angiolini, il medico chirurgo che sembrava averle fatto perdere la testa dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Sembra che l’imprenditore, tra l’altro, non abbia mai del tutto superato il fatto che Michelle si sia presto mostrata in compagnia del nuovo compagno, finendo sulle riviste di gossip. Sempre molto riservato, quando il flirt tra i due si è concluso, Trussardi è intervenuto sulle pagine del Corriere per dire la sua: “Una persona perbene non si infila in una relazione in crisi”, aveva sentenziato. Da allora, nessuno ha più fatto parola di quell’avventura e, qualsiasi cosa si stata, è andata scemando.