Quando torna in onda Amici di Maria De Filippi, che si avvicina alla fase serale Amici dovrebbe tornare in onda con il pomeridiano di domenica 5 marzo, registrato prima della morte di Maurizio Costanzo. Venerdì 3 marzo invece, dovrebbe essere registrata la puntata in onda domenica 12 marzo, l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del serale.

A cura di Giulia Turco

Si continua a navigare a vista per quanto riguarda la riformulazione del palinsesto di Canale 5 che, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo ha sospeso temporaneamente la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. La conduttrice, dopo una settimana di stop, a breve tornerà in studio per registrare nuove puntate di Amici così come di Uomini e Donne.

Amici riprende la normale programmazione

Il daytime si Amici nella fascia pomeridiana settimanale continuerà a non andare in onda fino a venerdì 3 marzo compreso, come Fanpage.it aveva già anticipato. Tuttavia il talent show di Maria De Filippi dovrebbe riprendere con la 22esima puntata di domenica 5 marzo, che era stata registrata precedentemente alla morte di Maurizio Costanzo. Stando alle indiscrezioni, nella giornata di venerdì 3 marzo verrà registrata invece la 23esima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 12 marzo. Si tratta dell’ultimo appuntamento di questa edizione, prima dell’inizio della fase serale che, da programma, sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 18 marzo. I daytime invece dovrebbero tornare regolarmente in onda da lunedì 6 marzo.

Quando è previsto il ritorno di Uomini e Donne

Stesso discorso per Uomini e Donne che, stando a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbe tornare in onda da lunedì 6 marzo. Fino ad allora, l’appuntamento quotidiano con il parterre del dating show (così come con il daytime di Amici) verrà sostituito con le repliche della fiction Buongiorno Mamma, film ed episodi aggiuntivi di alcune soap Mediaset come Terra Amara, nella fascia tra le 14.45 e le 16:20). Ancora nessuna certezza, invece, per quanto riguarda l'appuntamento del sabato sera con C'è Posta per te che, avendo saltato una settimana, potrebbe restare indietro di una puntata rischiando di saltare la messa in onda di uno degli appuntamenti previsti.