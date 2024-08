video suggerito

Ben Affleck e Jennifer Lopez vicini a firmare il divorzio: "Pubblicheranno una dichiarazione congiunta" Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero vicini a firmare il divorzio. Dopo la decisione dell'attore di non partecipare al party di compleanno della moglie, le cose sarebbero precipitate e i team che li assistono sotto il profilo legale sarebbero pronti a depositare i documenti necessari a formalizzare la separazione.

Tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbe davvero finita. Di nuovo. Secondo la stampa americana, i team legali che assistono i due divi sarebbero pronti a depositare i documenti necessari a formalizzare la separazione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcuni amici della coppia avrebbero riferito che i due, dopo un ultimo tentativo di riconciliazione consumatosi poche settimane fa, avrebbero deciso di procedere con il divorzio. “I documenti sono pronti anche se non ancora depositati”, riferiscono fonti vicine a entrambi.

Ben Affleck avrebbe già acquistato una nuova “villa da single”

La situazione tra i due sarebbe precipitata dopo la decisione di Affleck di non partecipare alla festa di compleanno a tema “Bridgerton” organizzata per celebrare i 55 anni della moglie. Pare, inoltre, che il divo abbia acquistato una villa da scapolo a Pacific Palisades del valore di 20,5 milioni di dollari lo scorso 24 luglio. “Una pugnalata al cuore” per J.Lo secondo quanto riferito dagli stessi amici. L’acquisto è arrivato a pochi giorni dal momento in cui l’attore aveva messo in vendita la sua villa a Beverly Hills per 68 milioni di dollari. Secondo People, sempre a fine luglio, Lopez avrebbe venduto per 23 milioni di dollari il suo attico con 4 camere da letto a New York.

“Jennifer Lopez e Ben Affleck pubblicheranno una dichiarazione congiunta”

La decisione di separarsi per la seconda volta dovrebbe essere comunicata al pubblico nei prossimi giorni. People, citando una fonte vicina alla coppia, scrive che "le pratiche per il divorzio sono state finalizzate ma stanno aspettando il momento giusto per depositarle. A quel punto pubblicheranno una dichiarazione congiunta nella quale diranno che si amano e che hanno lottato per far funzionare la loro relazione, senza riuscirci”. Le ultime fotografie di Lopez e Affleck insieme risalgono allo scorso 30 marzo. Secondo numerose indiscrezioni, all’epoca i problemi tra loro erano già cominciati e li hanno condotti nell’arco di qualche mese alla decisione di separarsi.