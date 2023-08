Jennifer Lopez a un anno dal matrimonio con Ben Affleck: “Mi sento sopraffatta” In occasione del primo anniversario di matrimonio, Jennifer Lopez dedica al marito Ben Affleck un romantico post su Instagram: “Guardo il mio anello e mi sento sopraffatta”. Romantica la risposta dell’attore e regista.

A cura di Stefania Rocco

A un anno dal matrimonio con Ben Affleck, Jennifer Lopez dedica al marito un romantico post pubblicato su Instagram per festeggiare il loro primo anniversario. La cantante, smentendo così pubblicamente le voci di crisi diventate insistenti appena poche settimane fa, conferma i suoi sentimenti per l’uomo sposato lo scorso anno, quel grande amore ritrovato a 20 anni di distanza dalla storia vissuta quando era entrambi all’inizio delle loro carriere, interrottasi per poi riprendere nel 2022.

Il post di Jennifer Lopez

Jennifer, ricordando il matrimonio con Affleck, ha pubblicato due fotografie scattate il giorno delle nozze e la didascalia che rappresenta una dedica vera e propria al compagno: “Un anno fa. Caro Ben, seduta qui da Sila a guardare il mio anello, mi sento sopraffatta. Mi fa venire voglia di cantare e cantare ancore come siamo finiti qui senza riavvolgere il nostro.l Oh mio Dio. Questa è la mia vita”. Già il 15 agosto scorso, data del compleanno di Ben, la popstar aveva dedicato al marito un romantico post realizzato a partire da un video che vedeva entrambi cantare sulle note della canzone What a wonderful world.

La risposta di Ben Affleck

Affleck sembrerebbe essere rimasto piacevolmente colpito dalla decisione della moglie di ricordare pubblicamente le nozze celebrate un anno fa. Tanto da averle risposto: “Un anno fa …Abbiamo preso la decisione migliore che ci potesse essere per noi stessi…Sempre felice per noi, J.Lo”. L’anniversario celebrato oggi ricorda il secondo, in ordine di tempo, matrimonio celebrato da Lopez e Affleck lo scorso anno. La coppia aveva pronunciato il primo sì a Las Vegas nel luglio 2022, in gran segreto, per poi ripetere l’evento, questa volta in grande stile, con 250 invitati riuniti nella tenuta dell’attore a Riceboro, in Georgia.