Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia ma separati, lui dai figli e l’ex moglie e lei a Capri I due trascorrono giorni in Italia da separati. Mentre Affleck è stato avvistato in Toscana per recuperare i figli dalla ex moglie in vista del suo compleanno, Jennifer Lopez si divide tra Capri e Costiera Amalfitana. Ma non pare esserci aria di crisi.

A cura di Andrea Parrella

Si potrebbe leggere la ricetta di una crisi potenziale nelle vacanze separate in Italia. Lei a Capri e poi in costiera amalfitana con amici e collaboratori, lui in Toscana con i figli e l'ex moglie Jennifer Garner per festeggiare i suoi 51 anni.

Ben Affleck in Toscana dai figli

Secondo quanto riporta il magazine Page Six che ha pubblicato le foto di Ben Affleck a Firenze, l’attore sarebbe atterrato in Toscana per portare con sé i suoi figli in vista del compleanno del 15 agosto, rimanendo con l’ex moglie per circa mezz’ora per poi congedarsi. A dimostrarlo le foto comparse sui social, in cui si vede l'attore ritrova i figli e abbraccia l'ex moglie in un clima di assoluta cordialità.

Jennifer Lopez a Capri e in Costiera Amalfitana

Da qui il sospetto che potesse esserci qualcosa che non andava in una delle coppie più amate degli ultimi anni, la cui reunion ha fatto gioire i fan di mezzo mondo. Questo perché nel frattempo Jennifer Lopez, ufficialmente all'incontro del compagno con i figli perché impossibilitata a lasciare gli Stati Uniti per motivi di lavoro, è arrivata in Italia più o meno negli stessi giorni, visitando i luoghi della penisola che più ha dimostrato di amare nelle frequenti visite avvenute nel corso degli anni. Dopo una tappa a Capri, dove ha trascorso del tempo insieme ad amici e collaboratori, si trova ora in Costiera Amalfitana. Lo dicono in modo chiaro i suoi post sui social, tra momenti di relax su un lettino solare e pranzi a Nerano in cui scimmiotta l'italiano dicendo "spaghetti e ravioli" mentre mangia al famoso ristorante “Lo scoglio” a Marina del Cantone.

È da capire ora se Ben Affleck e Jennifer Lopez si ricongiungeranno nei prossimi giorni in Italia, magari proprio in occasione del compleanno di Ben Affleck nel giorno di ferragosto, o se faranno a tutti gli effetti vacanze da separati, per poi ritrovarsi a margine del periodo trascorso in Italia.