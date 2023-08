Jennifer Lopez show a Capri, la popstar canta ‘O sudato ‘nnammurato all’Anema e Core Show di Jennifer Lopez, in vacanza a Capri senza il compagno Ben Affleck. La popstar, a cena all’Anema e Core, si scatena sulle note di “I Will survive”, “’Let’s get loud”, e “O surdato ‘nnammurato”.

A cura di Stefania Rocco

Show di Jennifer Lopez all’Anema e Core di Capri. La popstar, in vacanza nell’isola campana senza il marito Ben Affleck (che è in Italia ma a Firenze insieme ai figli e all’ex moglie Jennifer Garner), è stata protagonista di uno spettacolo indimenticabile per i presenti. Mostrandosi disponibilissima, la cantante ha accettato di esibirsi in una performance improvvisata sulle note di “I Will survive”, “'Let's get loud”, e “O surdato ‘nnammurato”. Estasiati i presenti che hanno accompagnato l’esibizione con tamburelli e applausi.

Jennifer Lopez in Italia senza Ben Affleck

Jennifer Lopez è a Capri senza il marito Ben Affleck. Anche il divo è in Italia ma al momento si trova a Firenze insieme ai suoi figli e alla ex moglie Jennifer Garner con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto. Affleck è volato in Italia per festeggiare il suo 51esimo compleanno che cadrà il giorno di Ferragosto. Nessuna crisi con J. Lo. Semplicemente, Affleck ha scelto di trascorrere la giornata insieme ai suoi figli mentre la compagna si è ritagliata del tempo da trascorrere nella suggestiva isola di Capri.

Jennifer Lopez in vacanza a Capri

In solitaria, Jennifer Lopez sta visitando un luogo che le è molto caro: l’isola di Capri, che l’aveva già avuta come ospite in passato. È stata la taverna Anima e Core a postare i video della performance della popstar che, vestita con un miniato in paillettes color argento, ha dato spettacolo per i presenti senza mai sottrarsi. Già qualche ora prima, Jennifer aveva postato una foto delle sue vacanze italiane. Ospite di un ristorante che offre una magnifica vista sulla spiaggia sottostante, la cantante si è filmata sulle note di Mambo italiano di Dean Martin e nella didascalia del filmato ha scritto: “Spaghetti ravioli”. Poco più tardi, la cantante è stata fotografata durante un giro di shopping per le strade di Capri insieme a un gruppo di amici e colleghi.