Kevin Costner e Christine Baumgartner, trovato l’accordo: quanto dovrà versare l’attore all’ex moglie Kevin Costner e Christine Baumgartner avrebbero trovato l’accordo dopo la battaglia legale nata sia per la casa in California nella quale vivevano sia per il mantenimento dei figli. Stando a quanto rivela People.com, l’attore dovrà versare 63mila dollari al mese all’ex moglie.

A cura di Gaia Martino

Dopo due giorni di udienza in tribunale, Kevin Costner e l'ex moglie Christine Baumgartner sono giunti ad un accordo. Nell'aula del tribunale di Santa Barbara, in California, il divo di Hollywood ha ottenuto ciò per cui si è battuto nei mesi dopo il divorzio dalla modella e designer di borse. Quest'ultima ha più volte avanzato le richieste all'ex marito per il mantenimento dei figli fino ad arrivare a chiedere 161.592 dollari: "La mia più grande preoccupazione è che il tribunale mi ordini di pagare una cifra al di sopra dei bisogni dei miei figli e dei bisogni di Christine", aveva detto Kevin in tribunale lo scorso venerdì. People.com fa sapere che l'attore dovrà ora pagare, al mese, 63 mila dollari circa.

L'accordo tra Kevin Costner e Christine Baumgartner

Kevin Costner dovrà versare 63mila dollari al mese alla ex moglie Christine Baumgartner per il mantenimento dei tre figli avuti durante i loro 19 anni di matrimonio: Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni. Si legge su OpenOnline che durante l'udienza finale tenutasi nell'aula del tribunale di Santa Barbara, in California, la Baumgartner avrebbe evitato di guardare negli occhi il suo ex marito ed avrebbe insistito affinché i figli possano mantenere lo stesso tenore di vita a cui erano stati abituati, che ormai sarebbe "nel loro Dna".

La separazione e la battaglia legale

La coppia di Hollywood ha annunciato la separazione lo scorso maggio: "Si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio", le parole contenute nel comunicato rilasciato alla stampa da Robinson. Da allora è cominciata la battaglia legale che ha visto Kevin Costner e Christine Baumgartner più volte in tribunale sia per la casa in California nella quale vivevano, sia per il mantenimento dei figli. La designer di borse ha sempre fatto richieste ritenute dall'attore troppo alte: "Il contratto con Yellowestone è scaduto, guadagnerò molto meno" spiegò Costner per motivare il suo disaccordo davanti alle cifre per lui sproporzionate.