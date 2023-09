L’ex di Kevin Costner, Christine Baumgartner, nega che l’uomo con lei alle Hawaii sia il fidanzato Christine Baugmartner ha dichiarato durante l’ultima udienza tenutasi a Santa Barbara, nell’ambito del divorzio dal suo ex marito Kevin Costner, che l’uomo con cui è stata vista alle Hawaii non è il suo compagno, come in molti avevano ipotizzato.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la chiacchierata vacanza alle Hawaii, a seguito dell'annuncio dell'imminente divorzio da Kevin Costner, Christine Baugmartner è tornata a parlare della sua vita privata durante un'udienza tenutasi in tribunale giovedì scorso. La stilista ha negato che l'uomo fotografato con lei in vacanza fosse il suo fidanzato e ha poi aggiunto che, nonostante lui l'abbia aiutata economicamente, tra loro non ci sia una frequentazione.

Le spiegazioni di Christine Baugmartner

Stando a quanto riporta il Daily Mail, la stilista sembra non sia riuscita a trattenere le lacrime nel raccontare al giudice come quanto detto sul suo conto nell'ultimo mese non corrispondesse al vero. La donna, infatti, lo scorso luglio è stata beccata in vacanza alle Hawaii e i fotografi hanno immortalato al suo fianco anche un uomo, con cui sembrava essere particolarmente in confidenza.

Si tratta del facoltoso finanziere Josh Connor, amico di Kevin Costner, nonché loro vicino di casa in California, che si sarebbe anche offerto di aiutare economicamente Baugmartner, dandole 20mila dollari, come d'altronde aveva già dichiarato il divo di Hollywood, definendolo "il suo ragazzo", dal momento che anche lui ha lasciato da poco la moglie Patricia. In udienza, però, davanti ai rispettivi legali, lei ha voluto sottolineare come questo aiuto economico non fosse indizio di una frequentazione assidua e che quindi, Connor, non era il suo nuovo fidanzato come erroneamente affermato.

La guerra tra Kevin Costner e la ex moglie

Il divorzio tra i due, avvenuto dopo 18 anni di matrimonio e tre figli, è tutt'altro che pacifico. Lei ha preteso e ottenuto che le venissero concordati circa 130mila dollari al mese, mentre ha dovuto lasciare la casa a Santa Barbara di proprietà dell'attore.

Anche questo punto è stato oggetto di controversie, dal momento che anche la stilista ha sempre sostenuto che allontanarsi dalla dimora sarebbe andato contro i suoi diritti, mentre stando all'accordo prematrimoniale era scritto nero su bianco che, in caso di separazione, lei non avrebbe potuto prendere nulla dalla dimora del marito.

Stando alle ultime testimonianze, come riportato anche dal Daily Mail, Kevin Costner avrebbe dichiarato che la moglie gli avrebbe sottratto a sua insaputa anche il denaro per pagare gli avvocati, circa 105mila dollari, e inoltre sembrerebbe che Baugmartner avrebbe gonfiato le fatture di mantenimento dei loro figli per coprire spese indirizzate a lei, come quelle relative alla chirurgia plastica, allenamenti e altro che nulla ha a che vedere con i bambini.