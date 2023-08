Uomo picchia la fidanzata, Sonia Lorenzini interviene: “Gli ho urlato di smetterla, le tirava calci” Sonia Lorenzini racconta a Fanpage.it il drammatico episodio di violenza che si è verificato davanti a sé, mentre era sola in spiaggia. Un uomo ha iniziato a picchiare violentemente la fidanzata: “Sono intervenuta, ma ho avuto paura. Entrambi sono scappati lasciando alcuni oggetti personali sulla sabbia”.

A cura di Gaia Martino

Sonia Lorenzini a Fanpage.it racconta nel dettaglio l'episodio di violenza a cui ha assistito in spiaggia, a Cagliari. L'ex tronista e concorrente del GF VIP è intervenuta quando un ragazzo di circa 30 anni ha cominciato a picchiare la fidanzata davanti ai suoi occhi: "Sono turbata, scossa per quello che è successo".

Il racconto di Sonia Lorenzini

Su una spiaggia a Cagliari Sonia Lorenzini era sola quando un uomo ha cominciato a picchiare la fidanzata davanti a lei e a diverse persone presenti. A Fanpage.it il volto televisivo ha spiegato nel dettaglio la reazione di lui quando ha urlato nel tentativo di interrompere l'aggressione: "Ero sola in spiaggia e ho visto la scena. Se ci fosse stato il mio ragazzo sarebbe intervenuto. Lui la picchiava con cattiveria, tutti intorno a me erano in silenzio. Mi è venuto spontaneo cominciare a urlare, gli ho detto di non metterle più le mani addosso. Lui mi ha guardato, ho avuto paura. Ho provato a chiamare i carabinieri ma il tempo di rispondere a una chiamata e non c’erano più".

La paura e la preoccupazione hanno preso il sopravvento: "Quando ho iniziato a urlare, lui si è avvicinato per dirmi di farmi i fatti miei. Una cattiveria, una forza, che non so spiegare. Lei era accasciata per terra, lui le tirava i calci. Era scossa, sono basita perché lei l’ha seguito. Non si è fermata a chiedere aiuto, probabilmente è una cosa che lei vive nel quotidiano. Andando via lei ha anche lasciato le sue cose, i bagnini le hanno recuperate.".

"Alcuni presenti hanno le immagini, proveranno loro a denunciarlo"

"Mi sono fatta tante domande, se avessi potuto fare qualcosa di più. In quel momento ero incredula" ha spiegato Sonia Lorenzini dopo essere, però, stata rassicurata da alcuni presenti sulla spiaggia che avrebbero alcune immagini che potrebbero incastrare l'uomo violento. "Ho parlato con alcuni presenti, mi hanno detto che la coppia era su una Crociera. Mi hanno detto che senza prove non posso denunciare i fatti, ma una signora ha un video girato dalla spiaggia e credo che riprenda lui di faccia. Mi hanno detto che sarebbe andata insieme ad altri sulla nave a denunciare la cosa e a risalire all’identità del ragazzo".