video suggerito

Morto Roger Corman a 98 anni, pioniere della produzione indipendente e re dei B-movie È morto Roger Corman, pioniere della produzione indipendente e re dei B-movie, che ha scoperto quelle che sarebbero poi diventate grandi stelle del cinema, come Jack Nicholson, Martin Scorsese e Robert De Niro. Aveva 98 anni, lascia la moglie, la produttrice Julie Corman, e le figlie, Catherine e Mary. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Roger Corman, pioniere della produzione indipendente e re dei B-movie, che ha scoperto quelle che sarebbero poi diventate grandi stelle del cinema, come Jack Nicholson, Martin Scorsese e Robert De Niro. Aveva 98 anni. È deceduto il 9 maggio nella sua casa di Santa Monica, in California, circondato dai familiari, come confermato dalla famiglia a Variety. Corman lascia la moglie, la produttrice Julie Corman, e le figlie, Catherine e Mary.

“I suoi film erano rivoluzionari e iconoclasti e catturavano lo spirito di un'epoca. Quando gli è stato chiesto come gli sarebbe piaciuto essere ricordato, ha risposto: "Ero un regista, per questo", riferisce la famiglia in una nota.

Roger Corman si specializzò in film a basso budget – horror, azione, fantascienza, anche alcuni film per famiglie – e la sua compagnia divenne un campo di formazione per un'ampia varietà di grandi talenti, da attori come Nicholson (" La piccola bottega degli orrori") e De Niro ("Boxcar Bertha") a registi come Francis Ford Coppola ("Dementia 13") e Scorsese ("Boxcar Bertha").

Jonathan Glazer e Quentin Tarantino con Roger Corman

Quando Corman ha ricevuto un Oscar alla prima cerimonia dei Governors Awards dell'AMPAS nel novembre 2009, Ron Howard gli ha reso omaggio per aver assunto donne in lavori chiave e creativi, nonché per averle valorizzate con ruoli importanti, dimostrando di avere la capacità di guardare oltre l’età, la razza e il genere.

Dopo aver abbandonato la regia alla fine degli anni '60 (per ritornare solo brevemente a metà degli anni '80 con “Frankenstein Unbound”), fondò la New World Pictures, che importò anche film d'autore stranieri come “Sussurri e grida” di Ingmar Bergman e insegnò all'industria come commercializzare e distribuire in modo efficace film del genere.

Dal 1955 al 1960 Corman ha prodotto o diretto più di 30 film, tutti con un budget inferiore a 100.000 dollari e prodotti in due settimane o meno. C'erano western ("Five Guns West", "The Gunslinger"); horror e fantascienza (“Il giorno in cui finì il mondo”, “The Undead” nel 1956 e 1957); film per adolescenti come "Carnival Rock" e "Rock All Night". Ben presto divenne l'eroe dei drive-in.

Ma fu solo nel 1958 con “Machine Gun Kelly” che Corman venne notato. Dopo, con “La piccola bottega degli orrori” nel 1960, Corman convinse Arkoff a finanziare alcuni progetti più ambiziosi, in particolare una serie di film basati sulle opere di uno dei suoi autori preferiti, Edgar Allan Poe. Le serie horror, iniziate con "La caduta della casa degli Usher" nel 1960, generarono otto successi a basso budget tra cui "La tomba di Ligeia" e "La maschera della morte rossa". Anche qui, lanciando le carriere di Boris Karloff, Vincent Price, Basil Rathbone e Peter Lorre.

Ritornato alla regia per la prima volta in vent'anni per “Frankenstein Unbound” degli anni '90, Corman ha deluso i fan del genere e non ha diretto più. Nel 1998 ha ricevuto il primo Producers Award mai assegnato dal Festival di Cannes. Il documentario di Alex Stapleton del 2011, dal titolo “Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel”, ha mostrato ai più la grande attività del regista.