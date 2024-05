video suggerito

È morto Albert Ruddy, il produttore de Il Padrino e Million Dollar Baby aveva 94 anni È morto Albert Ruddy, produttore de Il Padrino e Million Dollar Baby, per i quali vinse l’Oscar. Aveva 94 anni. A darne l’annuncio la famiglia al The Hollywood Reporter. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia e il ricovero presso una clinica a Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto Albert Ruddy, produttore de Il Padrino e Million Dollar Baby. Aveva 94 anni. A darne l'annuncio la famiglia al The Hollywood Reporter. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia e il ricovero presso il Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles. Lascia la moglie e la figlia Alexandra, che sui social ha scritto un lungo messaggio dedicato al padre: "Mentre molti onoreranno i suoi successi, è un onore per me essere l'unica persona al mondo che può dire di essere stata sua figlia. Era il papà più unico del mondo.Era speciale perché nonostante tutto il suo successo personale, era altrettanto emozionato quando i suoi cari realizzavano un obbiettivo".

La carriera di Albert Ruddy

Nata nel 1930 a Montreal, Ruddy si dedicò completamente al mondo della produzione, sia cinematografica che televisiva. Nel corso della sua carriera, infatti, produsse diversi film e serie tv di successo. Tra i suoi lavori più importanti si ricordano Il Padrino (1972) diretto da Francis Ford Coppola, per il quale vinse un Premio Oscar l'anno successivo, Quella sporca ultima meta (1974), il western al femminile Bad Girls, la commedia sul baseball Un colpa da campione. Tra le serie invece Walker, Texas Ranger.

L'Oscar per Il Padrino nel 1973

"Mi ha dato il dono dell'incoraggiamento quando ne avevo più bisogno e non lo dimenticherò mai", disse Al Pacino, interprete del personaggio di Michael Corleone, riguardo a Ruddy. Per Il Padrino, il produttore vinse un Premio Oscar nel 1973, anno successivo all'uscita del film. n 19734. Salito sul palco, ritirando la statuetta, disse: "Il sogno americano e ciò che tutti noi vogliamo, almeno per me, è rappresentato da questo (sorreggere l'Oscar)". A consegnargliela Clint Eastwood, che anni dopo anni gli offrì l'opportunità di produrre e interpretare l'allenatore nel film Million Dollar Baby (2004), a sua volta premiato con l'Oscar.