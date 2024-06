Morte Donald Sutherland, il ricordo del figlio Kiefer: “Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È stato l’attore Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, ad annunciare la scomparsa del padre. L’uomo ha pubblicato un messaggio su Twitter con il quale ha annunciato la scomparsa del genitore. Sutherland aveva 88 anni. Era considerato uno tra gli attori più rappresentativi del cinema internazionale. Nel 2017 gli fu consegnato un Oscar alla carriera per celebrarne i successi e le decine di ruoli interpretati.

Il messaggio di Kiefer Sutherland

“Con il cuore pesante, annuncio che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Ritengo che sia stato uno degli attori più importanti nella storia del cinema. Mai un ruolo – che fosse buono, brutto o cattivo – lo ha intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava. Non poteva chiedere di più. Una vita vissuta bene”, ha scritto Kiefer Sutherland nel tweet con il quale ha annunciato la scomparsa del padre. Un messaggio accompagnato da una foto dell’attore ancora bambino accanto al padre scomparso oggi.

La carriera di Donald Sutherland

È durata oltre 60 anni la straordinaria carriera di Donald Sutherland. Aveva debuttato sul grande schermo nel 1964 con il film italiano “Il castello dei morti vivi”. Il successo era arrivato nel 1970 con “M*A*S*H” di Robert Altman. Successivamente, l’attore prende parte a produzioni quali “Fate la rivoluzione senza di noi”, “E Johnny prese il fucile”, “Il giorno della locusta”, “La notte dell'aquila” e diversi altri. Nel 1976 viene notato dal regista italiano Federico Fellini che lo vuole nel suo “Il Casanova”. Sempre in Italia collabora con Bernardo Bertolucci nel film “Novecento” al fianco di Robert De Niro e Gérard Depardieu. Nel 1995 vince un Golden Globe per l’interpretazione nel film “Cittadino X”. Clint Eastwood lo dirige nel 2000 nel film “Space Cowboys”. Nel corso dell’ultimo ventennio, oltre a una straordinaria interpretazione nel film “Ritorno a Cold Mountain”, partecipa alla saga “Hunger Games”, al film “Lord of War”, “Orgoglio e Pregiudizio” e alla serie “Dirty Sexy Money”.