È morto Donald Sutherland, l’attore canadese aveva 88 anni Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, annuncia la scomparsa del padre. L’attore canadese, star di film quali Hunger Games, Space Cowboys, Ritorno a Cold Mountain e decine di altre grandi produzioni, aveva 88 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, ha annunciato con un tweet la scomparsa del padre. L’attore canadese, star di decine di produzioni internazionali, aveva 88 anni. "Con il cuore pesante, annuncio che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Ritengo che sia stato uno degli attori più importanti nella storia del cinema. Mai un ruolo – che fosse bello, buono o cattivo – lo ha intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava. Non poteva chiedere di più. Una vita vissuta bene", si legge nel tweet pubblicato dall'attore per annunciare la scomparsa del padre.

Donald Sutherland star di cinema, teatro e televisione per 60 anni

Donald Sutherland è stato protagonista di decine di produzioni cinematografiche internazionali. Ha recitato per il cinema, il teatro e la televisione nell’arco di una carriera durata 60 anni. Nel 2017, gli è stato consegnato un Oscar alla carriera.

La carriera di Donald Sutherland

Donald Sutherland aveva debuttato sul grande schermo nel 1964 con il film italiano “Il castello dei morti vivi”. Dopo avere preso parte a diverse produzioni minori, compresi una serie di film horror, ottiene il successo nel 1970 con “M*A*S*H” di Robert Altman. A partire dia quel momento, la sua carriera decolla e l’attore prende parte a produzioni quali “Fate la rivoluzione senza di noi”, “E Johnny prese il fucile”, “Il giorno della locusta”, “La notte dell'aquila” e diversi altri. Nel 1976 iviene notato dal regista italiano Federico Fellini che lo vuole nel suo “Il Casanova”. Sempre in Italia collabora con Bernardo Bertolucci nel film “Novecento” al fianco di Robert De Niro e Gérard Depardieu. Nel 1995 vince un Golden Globe per l’interpretazione nel film “Cittadino X”. Clint Eastwood lo dirige nel 2000 nel film “Space Cowboys”. Nel corso dell’ultimo ventennio, oltre a una straordinaria interpretazione nel film “Ritorno a Cold Mountain”, partecipa alla saga “Hunger Games”, al film “Lord of War”, “Orgoglio e Pregiudizio” e alla serie “Dirty Sexy Money”.

La vita privata di Donald Sutherland

Donald Sutherland è stato sposato tre volte: dal 1959 al 1966 con Lois Hardwick, dal 1966 al 1970 con Shirley Douglas (dalla quale ha avuto i figli Rachel e Kiefer) e dal 1972 con Francine Racette dalla quale ha avuto i figli Roeg, Rossif e Angus.