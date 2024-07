video suggerito

È morta Joan Benedict Steiger, l’attrice di General Hospital aveva 96 anni È morta a causa delle complicazioni dovute a un ictus l’attrice Joan Benedict Steiger, nota soprattutto per il ruolo di Edith Fairchild nella soap opera General Hospital. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dall’annuncio della scomparsa di Doug Sheenan, un altro lutto colpisce il cast della soap opera General Hospital. È morta a 96 anni a causa delle complicazioni dovute a un ictus l’attrice Joan Benedict Steiger, nota soprattutto per il ruolo di Edith Fairchild. La notizia della scomparsa dell’attrice è stata resa nota solo oggi sebbene il decesso sia avvenuto il 24 giugno scorso presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

La carriera di Joan Benedict Steiger

La popolarità dell’attrice era legata principalmente al suo ruolo nella serie General Hospital e alla partecipazione a una celebre candid camera che l’aveva vista recitare nel ruolo di una viaggiatrice smarrita. Nel corso della sua carriera, Steiger aveva recitato in decine di altri ruoli. Era stata protagonista di uno spettacolo teatrale realizzato da solista in una cella di prigione nel ruolo di Leona Helmsley. Era inoltre apparsa nei film Saturday Night in Apple Valley, Perfect Victims e Opus of an Angel, e nei programmi tv The Smith Family, Days of Our Lives, The Flying Dutchman, Dollhouse e numerosi altri.

La vita privata di Joan Benedict Steiger

Nata a Brooklyn, New York, Joan Benedict Steiger si era esibita per la prima volta a soli 7 anni alla Brooklyn Academy of Music. Aveva completato gli studi di recitazione con Robert Lewis e Stella Adler, fondatori dell'Actors Studio di New York. Si sposò per la prima volta con l’attore John Myhers, noto per il ruolo nel film How to Succeed in Business Without Really Trying. Il matrimonio durò 30 anni, dal 1962 al 1992, anno della morte di Myhers. Il 10 ottobre 2000 sposò l’attore premio Oscar Rod Steiger, al fianco del quale apparve nei film A Month of Sundays e The Flying Dutchman. Dopo la morte di Steiger nel 2002, si legò all’attore e veterano Jeremy Slate fino all’anno della sua morte, nel 2006.