È morto Doug Sheenan, attore di General Hospital: aveva 75 anni Doug Sheehan, attore statunitense noto per aver interpretato General Hospital, è morto all’età di 75 anni. Aveva lavorato anche con Jennie Garth in “Le cose che amo di te”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Doug Sheehan, attore statunitense noto per aver interpretato General Hospital, è morto all'età di 75 anni. L'annuncio è stato dato dall'agenzia funebre a cui la famiglia si è rivolto: "L'attore è morto pacificamente nella sua casa la mattina di sabato 29 giugno 2024, con la sua amorevole moglie al suo fianco". Non è stata rivelata la causa della morte. Sheenan, per la sua interpretazione dell'avvocato Joe Kelly in General Hospital, aveva ricevuto una nomination al Daytime Emmy nella categoria miglior attore non protagonista nel 1982.

La carriera di Doug Sheenan

Originario della California, Doug Sheehan è apparso per la prima volta in televisione nel 1978 in Charlie’s Angels, ma il ruolo che lo ha consacrato è arrivato un anno dopo, nel 1979, quando ha interpretato l'avvocato Joe Kelly in General Hospital. Nel 1982, ultimo anno in cui è apparso nella soap, ha ricevuto una nomination al Daytime Emmy nella categoria miglior attore non protagonista. Ha partecipato alle migliori serie televisive di quegli anni: nel 1983 è nel cast di Knots Landing, spin-off della popolarissima Dallas. È stato protagonista della sit-com Day by Day e ha partecipato ad alcune puntate di MacGyver, Colombo e Sabrina, vita da strega. È apparso anche nella serie televisiva Le cose che amo di te con Jennie Garth. L'attore aveva avuto meno possibilità al cinema. Il suo ultimo film, Cops ‘n Roberts, risale al 1995.

La vita privata di Doug Sheenan

Doug Sheenan era sposato con Cate Abert dal 1981, ma la coppia non aveva avuto figli. Ci sono state diverse manifestazioni di affetto all'indirizzo dell'attore sui social media: "I fan di General Hospital non lo hanno mai dimenticato". C'era anche chi più di recente lo aveva apprezzato in tv: "Me lo ricordo in Sabrina, vita da strega", scrive su X un fan della serie.