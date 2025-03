video suggerito

Addio a Richard Chamberlain, l'indimenticabile Padre Ralph di "Uccelli di rovo" È morto l'attore che ha fatto sognare milioni di telespettatori con la sua interpretazione di Padre Ralph de Bricassart nella celebre miniserie televisiva "Uccelli di rovo".

Si è spento oggi all'età di 90 anni Richard Chamberlain, l'attore che ha fatto sognare milioni di telespettatori con la sua interpretazione di Padre Ralph de Bricassart nella celebre miniserie televisiva "Uccelli di rovo". L'ultima apparizione in Twin Peaks, nel 2017. Nel 2003, all'età di 69 anni, fece coming out nella sua autobiografia.

La carriera

Richard Chamberlain ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della televisione e del cinema. Nato il 31 marzo 1934 a Beverly Hills, California, Chamberlain è diventato una vera e propria icona negli anni '60 con il ruolo del dottor James Kildare nell'omonima serie televisiva, che gli valse il soprannome di "Dr. Kildare" e lo catapultò nell'olimpo delle star. La sua carriera è stata costellata di successi, ma è stato con "Uccelli di rovo" (The Thorn Birds) nel 1983 che ha raggiunto l'apice della sua fama internazionale. La tormentata storia d'amore tra il suo personaggio, Padre Ralph de Bricassart, e Meggie Cleary (interpretata da Rachel Ward) ha emozionato il pubblico di tutto il mondo, rendendo la miniserie uno dei prodotti televisivi più visti di sempre.

Da idolo delle teenager a attore versatile

Nel corso della sua lunga carriera, Chamberlain ha dimostrato una straordinaria versatilità, passando dai ruoli romantici a personaggi più complessi e sfaccettati. Ha recitato in numerosi film e produzioni televisive di successo, tra cui "Shogun" (1980), "Il conte di Montecristo" (1975) e "I gemelli del Texas" (1972). Negli anni '90 e 2000, Chamberlain ha continuato a lavorare in televisione, apparendo in serie come "Will & Grace", "Nip/Tuck" e "Brothers & Sisters". Ha avuto anche un ruolo in un episodio della nuova stagione di Twin Peaks, quella del 2017.

La vita privata e il coming out

Nel 2003, all'età di 69 anni, Chamberlain ha fatto coming out nella sua autobiografia "Shattered Love", rivelando di essere gay. Una decisione coraggiosa che ha sorpreso molti, considerando che per decenni era stato considerato un sex symbol per il pubblico femminile.