video suggerito

È morto Simon Fisher Becker, attore di Harry Potter e Doctor Who Si è spento all’età di 63 anni l’attore Simon Fisher-Becker, noto per aver interpretato ruoli come Fat Friar nella saga di Harry Potter ed essere stato uno dei protagonisti di Doctor Who. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto all'età di 63 anni Simon Fisher-Becker, attore protagonista di Harry Potter e Doctor Who. A confermare la notizia è l'agente, Kim Barry che ha diffuso in una dichiarazione un messaggio di cordoglio per ricordare il noto interprete: "Oggi ho perso non solo un cliente, Simon Fisher-Becker, ma anche un caro amico da 15 anni. Non dimenticherò mai la telefonata che gli ho fatto quando gli è stata offerta la parte di Dorium Moldovar in Dr Who della BBC".

La carriera di Simon Fisher-Becker

Gli appassionati della saga di Harry Potter lo ricorderanno nelle vesti di Fat Friar, personaggio creato dalla penna di J.K. Rowling: ovvero un mago che dopo la sua morte si tramutò in fantasma della Casa di Tassorosso, nella scuola di magia di Hogwarts. Simon Fisher-Becker si è spento a Londra all'età di 63 anni, ma non sono state rese note le cause del decesso. A comunicarne la scomparsa è stato sul suo profilo social, Anthony Dugdale, con cui aveva una relazione dal 2006, la notizia è stata poi diffusa anche dal suo agente Kim Barry. L'attore ha avuto una carriera piuttosto densa, ha interpretato il ruolo di Tony Fazackerley nella serie Puppy Love per la Bbc, in cui recitava accanto all'attrice Joanna Scanlan, ed è stato anche il mercante nero intergalattico Durium Maldovar, in una delle serie più amate di sempre, ovvero Doctor Who. Ha avuto un ruolo nel film I Miserabili, di Tom Hooper. Nella sua carriera ha ricoperto in più occasioni ruoli da caratterista in diversi telefim inglesi.

L'aggressione e i danni riportati

Nel marzo del 2009 l'attore è stato vittima di un'aggressione, mentre si trovava ad un distributore di benzina, quando tre ragazzi lo picchiarono violentemente. Simon Fisher-Becker riportò delle lesioni permanenti alla colonna vertebrale e a una rotula, a seguito delle quali fu costretto ad utilizzare un bastone, per essere più agevoli nei movimenti.