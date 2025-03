Ian McKellen incita i colleghi gay a fare coming out: “Nessuno si è mai pentito, non nascondetevi”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ian McKellen è uno degli attori inglesi più noti e apprezzati dello star system britannico e non solo, noto per ruoli come quello di Magneto nella saga di X-Men, oltre che per quello di Gandalf ne Il Signore degli Anelli. Dopo un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per qualche tempo, l'attore è pronto a tornare sul set per un ruolo in The Christophers, il nuovo film di Steven Soderbergh. In un'intervista al Times ha parlato di un tema delicato, come quello della sessualità, invogliando i colleghi a rivelare il proprio orientamento, facendo coming out, senza timore.

"Fate coming out" l'appello di Ian McKellen

L'attore 85enne ha rivelato di essere omosessuale a 48 anni, nel corso di un'intervista alla BBC, in risposta alle politiche omofobe di Margaret Thatcher. Successivamente, poi, ha raccontato di essersi pentito per non averlo fatto prima e per questa ragione invoglia i suoi colleghi a non nascondersi:

Non ho mai incontrato nessuno che abbia fatto coming out e se ne sia pentito. Mi dispiace per tutte quelle persone famose che pensano di non poterlo fare. Nascondersi è stupido, non ce n’è bisogno. Non ascoltate chi vi consiglia di non farlo, ascoltate il vostro cuore. Ascoltate i vostri amici gay che ne sanno di più. Fate coming out. Uscite alla luce del sole. Nello sport femminile non è un problema. Immagino che i giovani calciatori, probabilmente come gli attori, ricevano pessimi consigli da agenti preoccupati per i propri guadagni. Ma il primo calciatore della Premier League a fare coming out diventerà il calciatore più famoso del mondo, con tutte le agenzie che imploreranno di avere il suo nome sui propri prodotti

La paura degli attori gay per la loro carriera

Nell'intervista l'attore parla dei giovani interpreti conosciuti in questi anni, che temono di veder ostacolata la loro carriera per aver dichiarato apertamente la propria omosessualità, ma pur ammettendo che ad Hollywood ci siano ancora pregiudizi in merito, ritiene che non manchino i vantaggi nel comunicare:

Non posso dirvi quanti giovani attori conosco, alcuni molto noti, altri alle prime armi, che sono terrorizzati dal fatto che la loro sessualità venga rivelata e che ciò impedisca loro di essere scelti per ruoli etero. Mi vengono in mente almeno quattro attori che nascondono completamente la loro sessualità. È doloroso, perché hanno paura di essere scoperti. Ed è quello che dicono, "Non voglio essere scoperto".

In relazione all'ondata omotransofibica che ultimamente sta in America, l'attore ha commentato: "Dobbiamo sempre stare all’erta. In questo Paese, grazie ai matrimoni gay, spero che più persone siano meno spaventate nei confronti degli omosessuali, ma altrove il quadro non è così buono".