È morto Wings Hauser, il celebre attore e papà di Cole Hauser aveva 77 anni

Wings Hauser, l'attore statunitense noto per i suoi ruoli in Vice Squad e Febbre d'amore, è morto lo scorso 15 marzo a Los Angeles. Ad annunciare la scomparsa è la moglie , Cali Lili Hauser, con un post su Instagram che li mostra vicini, insieme al loro cane. "Wings Hauser ha preso il volo tra le braccia della sua partner nel loro ufficio, questo fine settimana" si legge nell'annuncio: oltre alla moglie, l'attore lascia i figli Bright Hauser e Cole Hauser.

La morte di Wings Hauser

Wings Hauser è morto all'età di 77 anni per cause sconosciute. La moglie ha annunciato la scomparsa della sua metà, "avvenuta tra le sue braccia", ha spiegato nel post di addio pubblicato su Instagram. "Nato a Hollywood, orgoglioso membro dell'Academy e figlio ancora più orgoglioso dello scrittore, regista e produttore vincitore dell'Academy Award Dwight A. Hauser e dell'amorevole madre Geraldine T. Hauser, la carriera unica e leggendaria di Wings Hauser ha attraversato 58 anni di film, TV e musica, lavorando al fianco di molti dei più grandi artisti del settore e guadagnandosi il loro rispetto" ha aggiunto. L'attore ha infatti avuto numerosi ruoli in film e serie tv di successo, come Magnum, PI, The Fall Guy, Murder, She Wrote, Perry Mason, Roseanne, Beverly Hills 90210, Kingpin, Bones e Criminal Minds.

Stando a quanto spiegato dalla moglie, Wings Hauser stava lavorando a "nuove uscite", e il suo desiderio era quello di passare il "testimone" all'amore della sua vita, la figlie Cali, chiedendole di continuare il lavoro che rappresenta non solo la loro collaborazione artistica, anche la loro storia d'amore.

L'addio dei figli Cole Hauser, star di Yellowstone, e Bright Hauser

Il figlio Cole Hauser, celebre attore noto per il suo ruolo in Yellowstone, non ha ancora rotto il silenzio social per dire addio al padre. Alla premiere della serie dello scorso novembre, scrive People, l'attore raccontò di aver ricevuto preziosi consigli dal padre per il suo impegno nel mondo del cinema. "Mi dice "Persisti finché ci credi. Ti saranno detti tanti no, ma continua a seguire i tuoi sogni", le parole. La figlia, Bright Hauser, con un post su Facebook lo ha salutato così:

Con il cuore rotto condiviso la scomparsa del mio papà. Era più di un semplice attore. Era una forza della natura, un cantastorie e un artista che ha lasciato un segno indelebile sullo schermo e nei nostri cuori. Un amico, un mentore, un sognatore, e soprattutto un uomo che amava profondamente. Papà il tuo viaggio qui può essere finito, ma la tua presenza non svanirà mai. Riposa in pace e che la tua prossima avventura sia audace come la vita che hai condotto. Ti amo.