È morto Zack Norman, l’attore di Cadillac Man e All’inseguimento della pietra verde aveva 83 anni È morto all’età di 83 anni Zack Norman, attore noto per i suoi ruoli in Cadillac Man e All’inseguimento della pietra verde, film cult trasmesso più volte su Rete4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Zack Norman, attore e produttore cinematografico, noto per il suo ruolo in All'inseguimento della pietra verde, film cult più volte trasmesso su Rete4. Si è spento all'età di 83 anni scrive Deadline che dà la notizia. Il mondo del cinema lo ricorda per le sue interpretazioni in Cadillac Man, accanto a Robin Williams, Tim Robbins e Fran Descher, e in alcuni film di Jaglom tra cui Festival di Cannes (del 2001), Hollywood Dreams (del 2006) e Ovation (del 2015).

Le cause della morte di Zack Norman

Zack Norman si è spento domenica notte, 28 aprile 2024, per "cause naturali" si legge, al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank. L'attore è ricordato principalmente per il suo ruolo di Ira in All'inseguimento della pietra verde, e per altri film tra cui Romancing The Stone e Cadillac Man. Lascia la moglie Nancy e i figli, Lori, Tracy Stefano e Michele e i numerosi nipoti.

La carriera da cabarettista prima del successo sul grande schermo

Classe 1940, Zack Norman iniziò la sua carriera come cabarettista esibendosi nei club di Playboy, al Flamingo di Las Vegas o al Capocabana di New York. Arrivò nel 1969 al The Tonight Show Starring Johnny Carson, produsse il suo primo spettacolo teatrale Off Broadway come attore, Live like pigs di John Arden, e contribuì a finanziare film tra cui Hearts and Minds di Peter Davis, che ha vinto l'Oscar per il miglior documentario. Fondò insieme a Michael Douglas la American Entertainment Holding Company (AEHC), che controllava i diritti di migliaia opere teatrali e manoscritti di autori celebri, ma nel 2008 avviò una causa contro il suo socio prima di sciogliere la società. L'ultimo film a cui ha preso parte risale al 2016, Chief Zabu, che vedeva lui alla regia. Zack Norman era anche un collezionista d'arte, e possedeva numerose opere di valore.