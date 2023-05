Tra Ben Affleck e JLo c’è aria di crisi, le parole della pop star: “È un uomo pesante” Jennifer Lopez e Ben Affleck, stavolta, potrebbero davvero essere in crisi. L’attrice in un’intervista tv ha risposto ad alcune domande in merito al suo matrimonio, definendo il compagno un uomo pesante e con cui è difficile avere a che fare.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando si sono sposati, Ben Affleck e Jennifer Lopez devono affrontare le indiscrezioni che circolano su una possibile crisi di coppia, ma se inizialmente facevano in modo di far arrivare delle smentite, stavolta sembra che non tutto vada proprio a gonfie vele. La pop star ha rilasciato un'intervista in cui si è lasciata sfuggire alcuni commenti piuttosto piccati circa il comportamento del marito e che, quindi, hanno subito dato adito a possibili incomprensioni tra loro.

L'intervista pungente di Jennifer Lopez

Dopo il video diventato virale sui social, in cui si vedono i due discutere e l'attore piuttosto nervoso che spazientito fa sbattere la portiera della macchina in cui JLo è appena entrata, a suscitare l'attenzione dei tabloid americani è un'intervista che l'attrice ha rilasciato per presentare The Mother, il film di cui è protagonista su Netflix.

Si trattava di una trasmissione tv, durante la quale alla pop star è stato chiesto come stesse procedendo il suo matrimonio con Ben Affleck, la risposta ha gelato il pubblico: "Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante".

Insomma, stando a queste ultime dichiarazioni, quanto meno tra i due c'è qualche incomprensione e molte testate americane, dopo l'exploit televisivo, hanno puntato sulla crisi di coppia. Ad esempio, una fonte a Radar Online, avrebbe dichiarato: "Prima del matrimonio lei sembrava la moglie perfetta e lui era accecato dall’amore. Poi è arrivato il momento della verità".

Il battibecco ai Grammy

In qualsiasi coppia non mancano momenti di stallo, o i consueti alti e bassi che, quindi, mettono a dura prova l'equilibrio di entrambi. Prima ancora di questi episodi, ai Grammy dello scorso febbraio, i due si erano resi protagonisti di un altro siparietto diventato virale.

Nel momento in cui il presentatore della serata, Trevor Noah, si è accomodato accanto alla coppia per pronunciare un monologo, JLo ha redarguito la sua dolce metà che non nascondeva affatto il suo poco entusiasmo, tanto che sui social è diventata virale una sua espressione annoiata.

Sembrerebbe, quindi, che i Bennifer stiano attraversando una fase non propriamente florida del loro matrimonio, ma ciò non significa che siano già pronti a mandare tutto all'aria, come d'altronde era già accaduto più di vent'anni fa.