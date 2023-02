L’espressione annoiata di Ben Affleck ai Grammy 2023 diventa virale La faccia rassegnata di Ben Affleck durante i Grammy 2023 è diventata virale. L’attore non sembra essere affatto contento di trovarsi ad una delle cerimonie più importanti della musica, accanto alla sua dolce metà, JLo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di domenica 5 febbraio si sono svolti alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy Awards, arrivati alla loro 65esima edizione, che hanno visto trionfare grandi artisti come Beyonce, alla sua 32esima vittoria, o anche Harry Styles che si conferma uno degli artisti più amati dal punto di vista internazionale. Ma durante la cerimonia non sono mancati anche momenti diventati esilaranti, come quello che vede JLo in compagnia di Ben Affleck, il quale non sembra essere particolarmente contento di trovarsi lì.

L'entusiasmo di Ben Affleck ai Grammy 2023

Un'espressione diventata virale quella che immortala l'attore durante la premiazione dei Grammy, accanto a Jennifer Lopez, entrambi vestiti di tutto punto, ma il suo volto è l'istantanea di chi vorrebbe essere ovunque, come in molti scrivono su Twitter, ma probabilmente non a "festeggiare" i premi altrui, nonostante sia uno degli eventi più importanti per la musica e lui sia sposato con una pop star, prima ancora che un'attrice. Sui social questa insofferenza del divo è diventata virale in pochissimo tempo, con video che immortalano quell'attimo in cui Affleck sembra stia patendo una punizione terribile, con lo sguardo rivolto verso il basso, la fronte corrucciata, mentre JLo quasi saltella sul posto. C'è chi ha scritto, come il direttore di Buzzfeed: "Per quanto brutta giornata tu stia passando, ti prometto che non sarai così infelice come Ben Affleck ai Grammy in questo momento".

I premi ai Grammy Awards 2023

Serata foriera di grandi riconoscimenti quella di domenica 5 febbraio, oltre ai già citati Beyoncé che ha superato ogni record, ed è attualmente l'artista più premiata nella storia della manifestazione, ed Harry Styles con il miglior album dell'anno, un premio se l'è aggiudicato anche Taylor Swift, tra le artiste più premiate di sempre. Ancora, vince Bonnie Rait per la canzone dell'anno e anche l'artista Shervin Hajipour con la "miglior canzone per il cambiamento sociale".