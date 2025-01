Perché Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck indossa ancora l’anello di fidanzamento

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha affrontato un periodo non poco difficile negli ultimi mesi: a circa due anni dal matrimonio con Ben Affleck, compagno che aveva ritrovato dopo un decennio, ha messo definitivamente fine alla relazione che aveva fatto sognare i fan dei "Bennifer". Sebbene inizialmente avesse preferito non parlare pubblicamente del divorzio, col tempo ha rilasciato alcune interviste sulla questione, spiegando che lasciarsi tutto alle spalle è stato molto più complesso di quanto sia sembrato. Ad oggi si è presa la sua "rivincita" con dei revenge dress all'insegna della sensualità, si è lanciata a capofitto nel lavoro e ha ritrovato la sua indipendenza ma, nonostante ciò, continua a indossare l'anello di fidanzamento che le aveva regalato l'attore come simbolo del suo amore.

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Jennifer Lopez

In quanti ricordano il maxi anello di fidanzamento che Jennifer Lopez aveva ricevuto da Ben Affleck nell'aprile 2022? Si tratta di un prezioso che non è mai passato inosservato, tanto da aver conquistato le prime pagine dei giornali in più di un'occasione: su una fedina in oro bianco l'attore aveva fatto incastonare tra due diamanti bianchi trapezoidali un diamante verde da 8,5 carati, il cui valore si sarebbe aggirato intorno ai 5 milioni di dollari. Sebbene sia nato come un simbolo di amore eterno, ad oggi dopo il divorzio ha perso il suo valore ma, nonostante ciò, la popstar sembra non avere alcuna intenzione di riporlo nel cassetto. Di recente, infatti, è stata spesso avvistata in pubblico con l'anello ma un possibile riavvicinamento all'ex non c'entra assolutamente nulla.

L'anello di fidanzamento di Jennifer Lopez

Cosa stabilisce il contratto di divorzio

Sebbene in molti sognino di vedere i Bennifer ancora una volta insieme, Jennifer Lopez non lascia alcuna speranza ai "nostalgici". Il divorzio è stato ufficializzato e nel contratto di separazione la popstar ha voluto sottolineare che l'anello di fidanzamento deve rimanere a lei. Come fa a trovare la forza di indossare il simbolo di un rapporto amoroso ormai naufragato? Stando alle indiscrezioni di OK Magazine, Jennifer lo considererebbe semplicemente un regalo e non un ricordo di una relazione che non ha funzionato ed è per questo che non si sentirebbe in colpa a tenerlo. Insomma, la cantante ha dimostrato di essere una donna coraggiosa: la vita va sempre avanti ma non bisogna dimenticare il proprio passato.