Skims arriva in Italia: dove comprare i capi del brand di Kim Kardashian Il marchio di shapewear fondato dall'influencer statunitense arriva a Milano. In questi giorni è stata lanciata anche la linea di costumi pensati per l'estate 2024, tutti i dettagli.

A cura di Annachiara Gaggino

Kima Kardashian in un adv di Skims

Skims arriva finalmente in Italia. Il brand di shapeweare fondato da Kim Kardashian sbarca nella Penisola e apre il suo primo punto vendita in Rinascente a Milano. Un nuovo traguardo per la star dei reality che ha dato vita a un marchio rivoluzionato, pensato per mostrare il corpo di ogni donna e che l'estate scorsa ha toccato un valore di 4 miliardi di dollari e che si sta preparando per debuttare in Borsa. Con taglie che vanno dalla XXS alla 4XL e tonalità adatte per ogni carnagione il brand dall'intimo ha spaziato le sue proposte, con abiti e costumi da bagno. L'ultima collezione di beachwear è stata lanciata ieri, con degli scatti di cui la stessa influencer è stata protagonista e che hanno visto la collaborazione di Carine Roitfeld, ex direttrice di Vogue Francia.

Il pop-up store di Skims in Rinascente

Il negozio di Skims a Milano

Debutterà in versione pop-up nel department store sotto l'ombra della Madonnina, per una posizione fissa all'interno dei grandi magazzini di lusso. Dal quarto piano dove verrà allestito lo spazio temporaneo, quello permanente si sposterà al quinto e i clienti potranno trovare le varie proposte del marchio come il Soft Lounge Long Slip Dress, il Seamless Sculpt Bodysuit e i set Cotton Rib. I capi, inoltre, potranno essere acquistati anche sul sito internet della Rinascente.

L'inaugurazione del pop-up sotre di Skims in Rinascente

La nuova linea di costumi

Ma Kim Kardashian non si ferma qui, i piani di espansione sul mercato europeo non sono l'unica novità del marchio. Nei giorni scorsi l'imprenditrice ha svelato la nuova collezione di costumi che saranno in vendita a partire da domani, mercoledì 17 aprile.

La linea di costumi di Skims

L'influencer si era affacciata allo swimwear nel 2022 e oggi propone una linea che si adatta a ogni esigenza, a chi si accontenta di un bikini, a chi vuole coprire le braccia, a chi desidera indossare un pareo. L'estate 2024 si tinge di rosso secondo Skims, che lo abbina al pitonato, stampa che la it-girl aveva già scelto per un costume sfoggiato qualche settimana fa sui social.