Cosa c'è nella mini Kelly da 40mila euro di Kim Kardashian Kim Kardashian una puntata sull'omonimo reality ha raccontato cosa mette nella sua mini borsa da 40mila euro.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Kim Kardashian è nota anche per la sua collezione di borse, soprattutto quelle di Hermès, come i modelli Birkin e Kelly. Tutti si chiedono cosa possa mettere l'imprenditrice e fondatrice di Skims in alcuni dei modelli più esclusivi che sfoggia. In un recente episodio di The Kardashian, Kim è a cena con la madre Kris Jenner e il produttore Ryan Murphy e rivela cosa c'è nella sua borsa.

Kim Kardashian, cosa mette nella borsa

Nell'episodio di The Kardashian, Kim rivela cosa si trova all'interno di una delle sue costosissime borse, una mini Kelly nera che costa 37mila euro: niente. L'imprenditrice, infatti, ha ammesso che la borsa che sfoggiava a cena era in realtà vuota, perché l'ha presa mentre usciva dalla porta. Di solito, però, l'influencer ha raccontato di portare con sé soltanto un pacchetto di gomme da masticare, un pennello da cipria e un rossetto. Kardashian si trovava a cena con il produttore di American Horror Story, serie statunitense in cui l'imprenditrice debutta alla recitazione. Murphy è rimasto così convinto dalla prova attoriale dell'influencer da proporle una serie dedicata a lei in cui dovrebbe interpretare un personaggio ispirato all'avvocata Laura Wasser.

Kim Kardashian con la sua mini Kelly | Foto Hulu

Laura Wasser, tra l'altro, è stata l'avvocata che l'ha seguita durante i divorzi dai suoi due precedenti mariti, Chris Humphries e Kanye West. Nonostante, quindi, la vicinanza con la vera avvocata, Kardashian sembra essere dubbiosa se accettare questo nuovo ruolo per via dei molti impegni che deve bilanciare: "So che non ho bisogno di aggiungere un'altra cosa alla mia agenda, ma è così diverso da quello che faccio, quindi voglio solo vedere questa cosa”, ha detto Kim nella stessa puntata di The Kardashian.