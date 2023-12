Kim Kardashian sfoggia una Birkin gigante: la borsa vale più di 100mila euro Kim Kardashian è stata fotografata per le strade di New York con un accessorio esclusivo: una Birkin dal maxi formato che ha fatto impazzire gli appassionati di moda.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Se siete alla ricerca della borsa perfetta per l'ufficio o se volete comprare una valigia per i prossimi viaggio, Kim Kardashian ha appena unito le due cose in unico accessorio ultra chic. Mentre passeggiava per le strade di New York, dove si trovava per impegni di lavoro, la fondatrice di Skims è stata fotografata con una borsa di lusso formato XXL.

La borsa sfoggiata da Kim Kardashian

La storia della borsa Hermès

Pelliccia sui toni del grigio tortora e outfit total black, Kim Kardashian cammina per le strade della grande mela sfoggiando una maxi bag di Hermès davvero rara. Si tratta di una Birkin – la borsa della Maison francese ispirata e dedicata alla cantante Jane Birkin – modello 50 HAC grigio tortora in pelle di coccodrillo lucida.

La Birkin 50 HAC

La borsa unisce due dei modelli più celebri di Hermès: la Birkin e la Hac, ossia la Haut à courroies. Si tratta della prima delle borse Hermès nata all'inizio del Novecento e creata per trasportare le selle e gli stivali da equitazione. Per rispondere a questa esigenza, la borsa non replica le dimensioni della Birkin che tendenzialmente non supera i 40 cm di larghezza. Il modello capiente rende la borsa adatta per un viaggio o per trasportare cose ingombranti.

Quanto costa la borsa di Kim Kardashian

La borsa sfoggiata da Kim Kardashian, quindi, è davvero una rarità, un oggetto da collezione che ogni cultore di moda sogna. Sul web il gioiello di Hermès è praticamente introvabile, ma alcuni rivenditori la propongono al prezzo di 102.452 euro. Un vero pezzo da collezione che si aggiunge alle centinaia di Birkin che l'imprenditrice già possiede.