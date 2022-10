Leone si trasforma in un cactus per Halloween: l’originale costume indossato anche da papà Fedez Oggi il piccolo Leone Lucia Ferragni ha festeggiato Halloween a scuola e ha sfoggiato il suo primo costume dell’anno. Da cosa si è voluto vestire? Da cactus, dettaglio che ha scatenato l’ilarità di papà Fedez.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sentono molto le festività e all'arrivo di ogni data speciale non esitano a rispettare le tradizione. Complice il fatto che hanno due bambini piccoli, Chiara Ferragni e Fedez provano sempre un certo entusiasmo con l'avvicinarsi delle ricorrenze: sono l'occasione per passare del tempo di qualità con i figli e per divertirsi in loro compagnia. Con Halloween alle porte, dunque, non hanno potuto fare a meno di sbizzarrirsi tra i costumi più originati e svariati pensati proprio per i piccoli di casa. Se nei giorni scorsi era toccato a Vittoria travestirsi, ora è arrivato il turno di Leone. Stando a quanto dichiarato dal papà, sarebbe stato lui stesso a scegliere il costume sopra le righe che ha sfoggiato per il party scolastico.

Il costume da cactus di Leone

Questa mattina la scuola del piccolo Leone ha organizzato una festa di Halloween tra i banchi di scuola, evento in occasione del quale agli alunni è stato richiesto un travestimento a tema. Il primogenito di casa Ferragnez è ormai abbastanza grande da scegliere da solo il costume che più gli piace ma nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe puntato tutto su un cactus. È stato papà Fedez ad aiutarlo a realizzare il suo "sogno", basti pensare che gli ha procurato personalmente la "tuta" verde tempestata di spuntoni che ha indossato per recarsi al party. Certo, in un primo momento era rimasto un tantino sconcertato di fronte la richiesta, ma alla fine si è messo all'opera e ha trovato il travestimento perfetto per lui.

Leone in versione cactus

Fedez e la passione per i travestimenti originali

Non è la prima volta che Fedez trova dei costumi originali per i suoi figli, solo qualche giorno fa aveva disegnato per la piccola Vittoria una tuta pelosa da Gremlin, rendendola prontissima per festeggiare Halloween. Negli anni scorsi, invece, aveva trasformato Leone in un Pokemon. Il primogenito sembra aver ereditato il suo animo sopra le righe, visto che è stato lui stesso a chiedergli il travestimento da cactus. Poco prima che il figlio andasse a scuola, il rapper ha voluto provare la tuta, immortalandosi in un selfie con il volto che usciva dal costume. Anche per la festicciola che di sicuro i Ferragnez organizzeranno a casa il 31 ottobre il primogenito della coppia si trasformerà in un cactus?

