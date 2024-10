video suggerito

Halloween 2024, cosa fare in città: eventi, sagre e feste nel weekend dal 31 ottobre al 3 novembre Tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre sono tanti gli eventi a tema Halloween tra Lombardia, Piemonte e altre regioni d’Italia. Non mancano anche gli appuntamenti enogastronomici, dalle sagre ai festival del cioccolato. Scopriamo tutte le attività da fare nel weekend di Ognissanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Halloween 2024 in ogni città italiana sono in programma diversi eventi, feste spaventose e appuntamenti da non perdere per la notte del 31 ottobre, che lo si voglia festeggiare in coppia, con gli amici o con i bambini. Tanti gli eventi in programma, da Light Cycles a Milano fino ai tanti dinner show da brividi. Anche giovedì 31 ottobre in tutta Italia sarà possibile visitare i campi di zucche da nord a sud e nel weekend di Ognissanti non mancheranno gli appuntamenti enogastronomici con le sagre di novembre.

Gli eventi in Lombardia per Halloween 2024

Tanti gli appuntamenti in Lombardia per la notte del 31 ottobre. Tra questi vi segnaliamo l'evento allo Spirit de Milan con l'Halloween party. La serata di musica dal vivo prevede sul palco Alexandra Drag Queen con la sua band, spettacoli di burlesque delle Fanfarlo e dj set. Ci sarà anche un corner dedicato al make up. Costo dell'evento: 25 euro con consumazione inclusa dopocena, 15 euro con drink omaggio per chi sceglie di partecipare anche alla cena. All'Idroscalo di Milano arriva Light Cycles: una passeggiata multisensoriale tra installazioni artistiche. Da giovedì a domenica sarà possibile fare un percorso notturno tra opere d'arte con evento dal respiro internazionale. Il percorso dura 45 minuti e il costo è di 19 euro per gli adulti e 14 per i bambini.

Light Cycles | Foto Light Cycles

Dal 31 ottobre a domenica 3 novembre, quattro giorni di festa da brividi al villaggio delle Zucche la Magia di Halloween. Dalle 10 alle 18.30, il parco a tema sarà pieno di teschi, piccoli mostri e streghe che, tra performance e tanti spettacoli, renderanno questi quattro giorni una festa da paura. Tanti gli appuntamenti anche enogastronomici come Golosaria a Fiera Milano Rho: sabato e domenica 3oo produttori saranno protagonisti nei loro stand tra show cooking, eventi e masterclass. Le regioni protagoniste sono Lombardia, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Tra gli appuntamenti più attesi anche la presentazione del nuovo libro di Iginio Massari dedicato al panettone.

Eventi e sagre in Piemonte

Il 31 ottobre in Piemonte non mancano gli appuntamenti dove festeggiare Halloween. Luna park di Halloween oppure Halloween alla Mandria, in provincia di Torino. Tre appuntamenti da giovedì 31 ottobre a domenica 2 novembre: dal cammino degli zombie, una passeggiata nel bosco, al pomeriggio dedicato alle famiglie. Tra gli appuntamenti più spaventosi c'è Halloween al Castello della Rotta, uno dei più infestati del Paese: il ritrovo è al castello di Moncalieri, in provincia di Torino, alle 21.30

Il castello della Rotta

Eventi anche enogastronomici per chi cerca qualcosa per il weekend. Sempre a Moncalieri appuntamento con lo street food del Rolling Truck Street Food Festival, dal 31 ottobre al 2 novembre 2024. Ad Asti, invece, doppia iniziativa con la Sagra del Cardo Gobbo e della Barbera sabato 1 novembre 2024, mentre Rosso Barbera, iniziativa per gli amanti del vino, vi terrà compagnia dal 1 al 4 novembre 2024 a Costigliole d’Asti. Per chi vuole gustare alcuni sapori loca, la Fiera Nazionale del Tartufo e Fiera dei Santi si tiene dal 2 al 4 novembre 2024 a San Damiano d’Asti (Asti). Calici e Forchette, manifestazione che si tiene dal 1 al 3 novembre 2024 a Mondovì, provincia di Cuneo, coniuga i sapori del vino con quelli tradizionali piemontesi.

Cosa fare in Veneto: gli appuntamenti per Halloween 2024

Halloween ricco di eventi anche in Veneto. A Venezia, Palazzina Grassi, boutique hotel di Relegance-The Unexpected Collection sul Canal Grande a Venezia, affacciato sul Canal Grande, ospita il Vamp Dinner Show seguito da dj set. Vampiri eleganti vi accoglieranno in un'atmosfera sofisticata che comprende cena con menù degustazione con intrattenimento live. In provincia di Padova, invece, ad Abano Terme divertimento e intrattenimento con Abadaba Boom, che dal 31 ottobre al 3 novembre prevede spettacoli itineranti, coreografi, artisti e animazioni. Spazio anche a una cena con delitto a Villa Selvatico il 31 ottobre 2024. Non può mancare il costume più spaventosa. Appuntamenti anche enogastronomici in tutta la regione, tra tutti vi segnaliamo Art&Ciocc, a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza. Il festival del cioccolato artigianale, che si tiene dal 2008, riprende il suo tour annuale con tanti stand di cioccolatieri da tutta Italia. L'ingresso è libero a partire da giovedì 31 ottobre fino a domenica 3 novembre.

Palazzina Grassi

Gli eventi di Halloween nelle Marche

Dal 31 ottobre al 3 novembre torna l'Halloween Mystery Fest nelle Marche. Appuntamento a Montelupone, borgo marchigiano della provincia di Macerata, con tre spettacoli: Segreti dell’Abbazia, Uno Squarcio nel Tempo e L’Oscura Vera Storia del Borgo, tre avventure da brividi da non perdere. Un'altra iniziativa da brividi è organizzata alle Grotte del Cantinone di Osimo, in provincia di Ancona, con due visite guidate in questo spazio affascinante e misteriosa.

Halloween Mistery Fest

Appuntamenti anche enogastronomici con le sagre come Diamanti a tavola, il festival del Tartufo Bianco dei Monti Sibillini. Raccolto nei boschi di Amandola, in provincia di Fermo, il tartufo bianco è uno dei prodotti tipici del territorio: tante le attività tra venerdì 1 novembre e domenica 3 come esibizioni dal vivo, convegni, laboratori e mostre.

Le sagre e gli eventi in Campania

Ad Halloween e Ognissanti non mancano le attività in Campania. A Napoli fino a domenica 3 c'è Giochi di Zucca, alla Mostra D'Oltremare, un'occasione perfetta per un Halloween in famiglia. Alla Mostra d'Oltremare c'è anche l'Halloween party, tra magia e dolcetto e scherzetto. Al Museo della scienza, poi, torna la Notte al Museo venerdì 1 novembre a partire dalle 20: un venerdì sera diverso tra avventure e scoperte. Non mancano anche gli appuntamenti culinari. Fino a domenica 3 novembre torna Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi. In piazza degli Artisti al Vomero, a Napoli, appuntamento con i maestri cioccolatieri da tutta Italia. Weekend all'insegna anche dei sapori autunnali con la Sagra della Castagna e del Pecorino vitulanese. A Vitulano, in provincia di Benevento, da giovedì 31 a domenica 3 sarà possibile assaggiare la castagna enzeta, tipica della zona di Camposauro e Vitulano. Sempre della zona sarà possibile gustare il pecorino vitulanese. Da giovedì 31 a domenica 3 novembre 2024 a Salerno, sul Lungomare Trieste, torna Salerno Dolcissima, un altro appuntamento dedicato ai dolci e al cioccolato.