Come festeggiare Halloween 2024 con i bambini: tra eventi, lavoretti e spettacoli da paura Il 31 ottobre si avvicina e per rendere memorabile la festa di Halloween esistono diversi eventi per tutta Italia a cui famiglie e bambini possono partecipare, in alternativa si può trascorrere la giornata a realizzare lavoretti, giochi o una festa a tema.

A cura di Sophia Crotti

Halloween 2024 è alle porte e chi lo attende con ansia più dei bambini? Appurato che provare un po’ di paura, o meglio, imparare a conviverci, per i più piccoli è formativo, e non solo il 31 ottobre, ecco un elenco di idee per passare una bella giornata in famiglia ad Halloween, che sia restando a casa tra dolci mostruosi, lavoretti e disegni e feste a tema o, in giro per l’Italia, alla ricerca di eventi da brivido.

Eventi da brivido in giro per l’Italia

A seconda di dove vi troviate con i vostri bambini, la festa americana importata in Italia ha ormai invaso ogni quartiere e sicuramente troverete qualche evento a cui partecipare tutti insieme. Qui un elenco delle attività più paurose e interessanti da fare insieme per divertirsi il giorno di Halloween.

Intagliare le zucche

Una delle attività più in voga del momento è sicuramente l’intaglio delle zucche, esistono tantissimi campi arancioni, diffusi per tutto lo Stivale, in cui la famiglia può recarsi e lasciare che i propri bimbi scelgano una zucca, l'intaglino e la dipingano come preferiscono.

Al nord ci sono il famoso Campo di Federica che si trova a Nerviano in provincia di Milano, aperto fino al 1 novembre, o il Campo di Zucche del Giardino di Rosero che si trova invece in Piemonte e rimarrà aperto fino al 31 di ottobre.

ci sono il famoso che si trova a Nerviano in provincia di Milano, aperto fino al 1 novembre, o il che si trova invece in Piemonte e rimarrà aperto fino al 31 di ottobre. Al centro si trova, invece, il bioparco dal nome "Il Giardino dei colori ", dove oltre a raccogliere e intagliare le zucche i bimbi potranno attraversare un labirinto infestato e scattare foto con gli animali, fino al 3 novembre. Una realtà simile si trova invece nel Lazio a cura dell’azienda agricola Torre in Pietra Carandini, che oltre a zucche e animali propone ai bimbi un labirinto in paglia.

si trova, invece, il bioparco dal nome ", dove oltre a raccogliere e intagliare le zucche i bimbi potranno e scattare foto con gli animali, fino al 3 novembre. Una realtà simile si trova invece nel Lazio a cura dell’azienda agricola Torre in Pietra Carandini, che oltre a zucche e propone ai bimbi un labirinto in paglia. I campi di zucche sono presenti anche al sud Italia, in Puglia presso la Cascina Savino a Foggia, dove le famiglie potranno sedersi nell’anfiteatro creato con le balle di fieno e ascoltare le indicazioni per l’intaglio e la decorazione di zucche e delle baby zucche per i più piccoli. O il campo di zucche a Pignataro Maggiore, in Campania dove i bimbi, oltre a intagliare le zucche e visitare la fattoria didattica, potranno bere un gustoso frullato di zucca.

Visitare un castello infestato

Cosa c’è di più spaventoso e perfettamente a tema Halloween di una visita guidata in un castello infestato.

In Emilia Romagna , proprio per la festività di Ognissanti, apre le sue porte al buio per una visita guidata il Castello di Montebello che si trova a Poggio Torriana e si dice essere infestato dallo spirito della strega Azzurrina.

, proprio per la festività di Ognissanti, apre le sue porte al buio per una visita guidata il che si trova a Poggio Torriana e si dice essere infestato dallo spirito della strega Azzurrina. Nel Castello di Contignaco , in provincia di Parma , invece, per le famiglie è stata ideata una caccia al tesoro in grado di coinvolgere grandi e piccini, con percorsi organizzati all’interno e all’esterno del castello a tema “L’inferno Dantesco”, il trucca bimbi per i più piccoli e spettacoli da brivido di personaggi vestiti a tema.

, in provincia di , invece, per le famiglie è stata ideata una caccia al tesoro in grado di coinvolgere grandi e piccini, con percorsi organizzati all’interno e all’esterno del castello a tema “L’inferno Dantesco”, il trucca bimbi per i più piccoli e spettacoli da brivido di personaggi vestiti a tema. Al Castello De Falconibus, a Taranto, in Puglia, sono previste tantissime attività per le famiglie, dalla visita al castello infestato il 30 ottobre, a spettacoli di magia e sfilate in maschera l’indomani.

Corsi per bambini a tema Halloween

Tantissime scuole, di scienza, pasticceria e cucina si trasformano e per la festa più paurosa dell’anno organizzano corsi a tema Halloween:

Presso la scuola di cucina R&D, che si trova a Treglio, in Abruzzo , proprio nel giorno di Halloween viene organizzato per i bambini un corso per imparare a cucinare dolcetti mostruosi a tema, con prodotti locali.

, proprio nel giorno di Halloween viene organizzato per i bambini un a tema, con prodotti locali. A Milano per i bambini dalla seconda alla quinta elementare, il 26 ottobre, a MaterUpper, in zona 4, è stato pensato un corso STEM a tema Halloween , che permetterà ai piccoli di costruire un circuito elettrico a forma di un mostruoso personaggio.

per i bambini dalla seconda alla quinta elementare, il 26 ottobre, a MaterUpper, in zona 4, è stato pensato , che permetterà ai piccoli di costruire un circuito elettrico a forma di un mostruoso personaggio. A Travo, in Emilia Romagna, il Parco archeologico di Sant’Andrea, organizza il 31 ottobre Archeoween, un evento che permette ai piccoli partecipanti di visitare il parco a tema nella penombra serale e di andare alla ricerca delle ossa preistoriche di una strana creatura che scopriranno solo alla fine del percorso.

Visita ad un parco giochi a tema

Per Halloween tutti i più grandi parco giochi a tema, si trasformano i luoghi infestati e paurosi, con giostre a tema, personaggi travestiti da zombie o streghe e spettacoli di paura.

Movieland , il parco a tema cinema e spettacoli che si trova a Lazise, in provincia di Verona, per il weekend precedente Halloween organizza l’invasione del parco da parte dei Krampus, figure spaventose che faranno qualche simpatico scherzetto ai bambini.

, il parco a tema cinema e spettacoli che si trova a Lazise, in provincia di Verona, per il weekend precedente Halloween organizza l’invasione del parco da parte dei Krampus, figure spaventose che faranno qualche simpatico scherzetto ai bambini. Il Parco Giochi del lago di Garda, Gardaland sarà invaso da personaggi travestiti a tema Halloween, spettacoli da paura e una festa notturna proprio tra le 22 e la mezzanotte del 31 ottobre.

sarà invaso da personaggi travestiti a tema Halloween, spettacoli da paura e una festa notturna proprio tra le 22 e la mezzanotte del 31 ottobre. A Mirabilandia le famiglie potranno salire su attrazioni a tema Halloween, tra cui il Tunnel Horror e i bambini potranno partecipare ad un corso dal nome “The Mini Zombie Academy” per imparare le movenze necessarie a diventare zombie professionisti.

Una festa a tema in casa

Per vivere una giornata da brivido, non bisogna per forza salire in macchina e andare lontano, si possono organizzare delle feste a tema anche nella propria dimora, seguendo qualche dritta perché ogni cosa sia a tema Halloween:

Merenda spaventosa: organizzare una merenda a tema è molto semplice, qualche giorno prima è possibile far realizzare ai bambini dei piatti a forma di zucca , su cui si disporranno tante pietanze a tema Halloween. Dei semplici wurstel ricoperti di pasta sfoglia possono diventare delle mummie paurose , sopra dei cupcake al cioccolato, sbriciolando un po' di biscotti al cacao ci sarà il terreno per posizionare ragni gommosi . Dei pomodori ripieni possono diventare finte zucche di Halloween e modellando la pasta dei biscotti, adornandola con le mandorle si possono ottenere finte dita. Non dimenticate di decorare tutto con il ketchup, sarà del finto sangue.

organizzare una merenda a tema è molto semplice, qualche giorno prima è possibile far realizzare ai bambini dei , su cui si disporranno tante pietanze a tema Halloween. Dei semplici wurstel ricoperti di pasta sfoglia possono diventare delle , sopra dei cupcake al cioccolato, sbriciolando un po' di biscotti al cacao ci sarà il terreno per posizionare . Dei pomodori ripieni possono diventare finte zucche di Halloween e modellando la pasta dei biscotti, adornandola con le mandorle si possono ottenere finte dita. Non dimenticate di decorare tutto con il ketchup, sarà del finto sangue. Caccia alle caramelle di Halloween: per i bimbi più piccoli, anche dei primi anni delle elementari, una caccia al tesoro potrebbe essere troppo complessa, dunque è possibile organizzare una caccia alle caramelle. Dopo aver acquistato degli occhi gommosi, dei ragni dolci frizzanti e delle caramelle a forma di teschio, disponetele per ogni meandro della casa, facendo attenzione a non scegliere luoghi pericolosi per i bimbi. A questo punto basterà dividere i bimbi in squadre , o dividere la famiglia in squadre e attribuire a ogni caramella un punteggio. A fine gioco si metterà il bottino sul tavolo e si conteranno i punti fatti. Vince chi trova più caramelle dal valore alto.

per i bimbi più piccoli, anche dei primi anni delle elementari, una caccia al tesoro potrebbe essere troppo complessa, dunque è possibile organizzare una caccia alle caramelle. Dopo aver acquistato degli e delle caramelle a forma di teschio, disponetele per ogni meandro della casa, facendo attenzione a non scegliere luoghi pericolosi per i bimbi. A questo punto basterà dividere i bimbi in , o dividere la famiglia in squadre e attribuire a ogni caramella un punteggio. A fine gioco si metterà il bottino sul tavolo e si conteranno i punti fatti. Vince chi trova più caramelle dal valore alto. Le zucche in giardino: intagliare le zucche è un attività che oltre che nei parchi a tema si può fare nel giardino di casa o in salotto se piove, basterà acquistare piccole zucche o palline di polistirolo da dipingere di arancione o delle arance e decorarle insieme ai bimbi a tema Halloween.

intagliare le zucche è un attività che oltre che nei parchi a tema si può fare nel giardino di casa o in salotto se piove, basterà acquistare piccole zucche o palline di polistirolo da dipingere di arancione o delle arance e decorarle insieme ai bimbi a tema Halloween. Arredare la casa: un'altra attività da realizzare con i più piccoli è l'arredo della casa a tema Halloween , soprattutto se i bimbi inviteranno degli amichetti per una festicciola a casa, si possono preparare delle ghirlande a tema insieme , comprare delle finte ragnatele da spargere per casa e posizionare anche delle calze, un po' come se fosse l'Epifania da riempire il giorno di Halloween.

un'altra attività da realizzare con i più piccoli è , soprattutto se i bimbi inviteranno degli amichetti per una festicciola a casa, si possono preparare delle , comprare delle finte ragnatele da spargere per casa e posizionare anche delle calze, un po' come se fosse l'Epifania da riempire il giorno di Halloween. Dolcetto o scherzetto: meglio accordarsi con gli altri condomini per non farsi trovare a mani vuote e non disturbare la quiete ma può essere un'ottima idea quella di far travestire i bambini da mostriciattoli di Halloween e poi andare con loro di casa in casa a chiedere le caramelle.

Lavoretti a tema Halloween

I lavoretti sono sempre un modo per trascorrere del tempo insieme in famiglia svolgendo attività didattiche, eccone 3, che i piccoli possono fare a casa per vivere una festa davvero mostruosa:

Il boo-basket fai da te

Impazza su TikTok l'idea di organizzare un cestino pieno di regali e leccornie da consegnare agli amici il giorno di Halloween ecco un'idea su come riempirlo e realizzarlo. L'occorrente sarà caramelle, trasferelli, sticker a tema Halloween, una busta di carta color marrone, dei cartoncini neri, una colla e delle forbici.

Per realizzare il cestino vero e proprio utilizzare la busta marrone

Tagliare a piacere dal cartoncino nero occhi, bocca e ali da pipistrello

Con la colla attaccarle alla busta

Riempire la busta di caramelle e leccornie spaventose, sticker a forma di streghette e trasferelli.

Il costume di Halloween fatto in casa

I tre costumi più semplici da realizzare per bambini sono quello da fantasma, quello da zombie e quello da mummia. Per realizzarli serviranno nel primo caso un lenzuolo, nel secondo una maglietta bianca, del ketchup e una giacca nera e nel terzo della carta igienica.

per realizzare il costume da fantasma , basterà mettere un lenzuolo bianco sulla testa del bimbo e ritagliare fori per la bocca e gli occhi allungati tipici dei fantasmi

, basterà mettere un lenzuolo bianco sulla testa del bimbo e ritagliare fori per la bocca e gli occhi allungati tipici dei fantasmi per realizzare il costume da zombie basterà prendere una maglietta bianca e una giacca del papà, farle indossare al bimbo e macchiarle di ketchup o di colore lavabile ma che emuli il sangue.

basterà prendere una maglietta bianca e una giacca del papà, farle indossare al bimbo e macchiarle di ketchup o di colore lavabile ma che emuli il sangue. per realizzare un costume da mummia sarà invece necessario utilizzare un rotolo di carta igienica nella quale a poco a poco arrotolare il piccolo.

Il trucca bimbi

Può sembrare un'attività complessa, ma basterà acquistare dei colori adatti alla pelle delicata dei bambini e cimentarsi nella realizzazione sul loro viso di trucchi spaventosi, anche semplicissimi. In alternativa si possono realizzare in casa i colori utilizzando specifiche polveri naturali colorate.

Un asterisco realizzato con il colore nero, le cui varie righe vengono unite può essere una ragnatela disegnata sulla guancia della propria bambina o del proprio bambino, così come un piccolo ragnetto che scenda giù da lì. Colorare l'intera faccia di bianco del bimbo o della bimba e realizzare dei cerchi neri intorno a occhi, naso e bocca darà vita a un meraviglioso trucco da zombie. Altrimenti si possono realizzare trucchi più complicati sempre sui toni del nero, del bianco e dell'arancione, in modo che il bimbo o la bimba abbia sul volto i simboli più spaventosi di Halloween.