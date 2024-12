video suggerito

Lavoretti di Natale per bambini: 10 idee di decorazioni natalizie facili e per tutte le età Natale 2024 è alle porte, per rendere le vacanze indimenticabili e contribuire alla magia delle feste, ecco 10 idee di lavoretti semplici nella cui realizzazione può cimentarsi tutta la famiglia.

A cura di Sophia Crotti

Si avvicina Natale 2024 e con lui arrivano le tavole imbandite a tema, i bigliettini di auguri personalizzati, i lavoretti di Natale semplici, adatti ad ogni età, e le decorazioni nella cui realizzazione cimentarsi insieme per addobbare l'albero. Ecco 10 idee semplici da fare a mano per rendere indimenticabili le feste natalizie di grandi e piccini, tra decorazioni per la tavola ottenute con pirottini avanzati o stecchini da gelato, che possono essere realizzati già dai bimbi di 3 anni, o dai più grandicelli di 7 anni, addobbi per l'albero realizzati con le mollette in legno per stendere il bucato, ghirlande e porta tovaglioli ricavati da rotoli di carta igienica finita. Nell'articolo vedremo insieme 10 idee di lavoretti semplici adatti ciascuno ad una particolare fascia d'età, da realizzare con specifici materiali, che possono essere portati a termine in solitaria dal bambino, con la supervisione dell'adulto, per allenare la sua motricità fine e precisione, oppure insieme a tutta la famiglia per rendere le feste indimenticabili.

1. I fiocchi di neve con le mollette

L’albero di Natale è uno degli elementi caratteristici di questa festività e allora perché non lasciare che a realizzare gli addobbi siano proprio i bambini. Un lavoretto molto semplice, adatto ai bimbi dai 5 anni in su, permette di riciclare le mollette per il bucato in legno, anche quelle vecchie e danneggiate dalle intemperie, per renderle dei bellissimi fiocchi di neve con cui addobbare l'alberello. Bastano 8 mollette di legno, che vanno private della molla metallica, operazione che è meglio compiano gli adulti di casa. A questo punto le mollette devono essere dipinte del colore che si preferisce. Una volta asciutte, vanno incollate parzialmente o totalmente le une alle altre, nei punti di appoggio lisci, operazione che si può compiere con la colla a caldo, aiutati dai genitori. In ultimo si può incollare un gancetto in alto e appendere la decorazione all'albero di Natale.

Età consigliata: dai 5 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto

dai 5 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto Materiali da usare: una decina di mollette di legno per il bucato, colla a caldo, tempere colorate, un pennello, un fil di ferro con cui realizzare il gancetto.

2. I porta tovagliolo alberelli

Un altro lavoretto molto semplice per decorare la tavolata del pranzo di Natale o del Cenone di Capodanno è un porta tovagliolo a forma di stella o alberello, realizzato con ciò che tutti noi riteniamo uno scarto ed invece è alla base di moltissimi lavoretti per bambini, i rotoli finiti di carta igienica e di carta assorbente. Realizzabile fin dai 4 anni di età, questo lavoretto prevede che il bimbo o il genitore dipinga un anello con tanto di sagoma di un alberello o di una stella sul tubo in cartone e che il piccolo con cura si occupi poi di ritagliarlo e dipingerlo a dovere.

Età consigliata: dai 4 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto.

dai 4 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto. Materiali da usare: un rotolo di carta igienica o di carta assorbente finito, pennarello nero, tempere colorate, un pennello, una forbice.

3. I protagonisti del Natale

Un altro lavoretto che può diventare una decorazione per la casa, da lasciare sulle mensole dell'abitazione sono i protagonisti del Natale da realizzare lasciando libero sfogo alla fantasia dei bambini, con rotoli di carta igienica finiti. I piccoli dovranno dunque scegliere i personaggi del Natale da realizzare, come un pupazzo di neve, Babbo Natale e l'alberello, munirsi di cartoncini colorati, forbici, colla e tanta fantasia. Per realizzare per esempio il pupazzo di neve non possono mancare un foglio di carta bianco, uno azzurro da cui intagliare sciarpa e paraorecchie, uno arancione per l'inimitabile carota al posto del naso ed infine dell'ovatta.

Età consigliata: dai 6 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto.

dai 6 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto. Materiali da usare: un rotolo di carta igienica finito, pennarello nero, cartoncini colorati, forbici, colla e ovatta.

4. La barba di Babbo Natale

Nelle nostre case ancora si trovano le mascherine che durante la pandemia da Covid-19, hanno protetto grandi e piccini dalla diffusione del virus. Queste possono diventare un lavoretto che permetta al bimbo e a tutti i suoi compagni di classe durante la recita di Natale di travestirsi dal Babbo Natale. Realizzabile fin dai 3 anni di età, il lavoretto prevede l'utilizzo di colla da spalmare sulla mascherina, sulla quale appiccicare dell'ovatta con le dita.

Età consigliata: dai 3 anni in su.

dai 3 anni in su. Materiali da usare: una mascherina bianca, dell'ovatta bianca e un pennarello rosso con cui dipingere il naso della mascherina.

5. I biglietti d'auguri fatti a mano

C'è chi almeno per le feste di Natale, ad ogni regalo attribuisce un significato da scrivere su un bigliettino di auguri che lo accompagna. I bigliettini possono essere realizzati a mano dai più piccoli, ne esistono di semplicissimi che anche un bimbo di appena 3 anni può realizzare con brillantini, cartoncini e la semplice sagoma della sua mano e di più complessi. Un'idea molto carina è quella del bigliettino pop-up, ossia che una volta aperto riporta una sagoma in rilievo. Per realizzarlo basterà sovrapporre due cartoncini, uno dei quali intagliato con una serie di righe che riproducano un albero di Natale, sollevate al momento della piegatura a metà del bigliettino.

Età consigliata: dai 3 anni in su.

dai 3 anni in su. Materiali da usare: due cartoncini colorati, un pennarello nero, colla, forbici, ovatta da colorare.

6. I segnalibro di Natale

Durante le vacanze di Natale i bambini avranno anche i compiti da fare, tra questi è importante che i piccoli non rinuncino alla lettura, per renderla più piacevole è possibile fare realizzare loro dei segnalibro natalizi. Un'attività che i bimbi dai 7 anni in su potranno realizzare con facilità e che consentirà loro di personalizzare i libri. Per realizzarlo serviranno dei cartoncini colorati, un pirottino di carta, lo stecchino di legno di un ghiacciolo o un gelato che i bimbi hanno potuto gustare in estate.

Età consigliata: dai 7 anni in su.

dai 7 anni in su. Materiali da usare:cartoncini colorati, pirottini bianchi, stecchini del gelato, pennarelli, forbici, colla.

7. Addobbi per l'albero di Natale con gli stecchini

Semplicissimi da realizzare e utili per riciclare gli stecchini dei gelati che in estate e a volte anche in inverno ogni membro della famiglia si concede. Questo lavoretto è un'ottima decorazione natalizia per l'albero di Natale, che permette a tutta la famiglia, anche ai più piccoli di dare un contributo per realizzarli. I più piccoli di casa (già dai 3 anni) possono occuparsi di colorare con il pennarello o con le tempere ogni stecchino, alcuni andranno colorati di nero, altri di rosso, altri in verde. I fratelli maggiori, invece, dai 6 anni in su, si occuperanno di assemblare gli stecchini per dare origine a un alberello, ad un pupazzo di neve o a babbo Natale. Ai genitori il compito di appiccicare gli stecchini gli uni agli altri con la colla a caldo e di apporre dietro di essi un pezzettino di spago così da appenderli all'albero.

Età consigliata: dai 3 anni in su.

dai 3 anni in su. Materiali da usare: stecchini di legno, pennarelli colorati, cartoncini colorati per decorare, spago o filo da pesca, colla a caldo.

8. La ghirlanda di Natale

Un lavoretto da appendere alla porta può essere una ghirlanda di Natale realizzata con dei rotoli di carta igienica finiti, tagliati e colorati di verde in modo da diventare molto simili a delle foglie di alloro. Addobbati con perline rosse, al posto delle bacche, possono tramutarsi nel perfetto abbellimento per porte o finestre della propria abitazione, basterà attaccarle ad un filo da pesca trasparente per appenderle in ogni dove.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

dai 6 anni in su. Materiali da usare: rotoli di carta igienica finiti, pennarelli verdi o tempere verdi, perline rosse, colla a caldo o vinilica, filo da pesca.

9. Addobbi natalizi per le finestre

Anche le finestre delle abitazioni possono essere abbellite con addobbi che non rovinino in alcun modo i vetri, come dei festoni che possono essere appesi sulla parte fissa delle finestre, in modo che scendano coprendo l'intero vetro. Per realizzarli servirà dello spago, al quale attaccare dei cartoncini colorati a forma di alberelli o altre sagome, pigne raccolte dal giardino insieme ai piccoli e dell'ovatta, da alternare.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

dai 5 anni in su. Materiali da usare: cartoncini colorati, forbici, colla, ovatta, spago, pigne/ arancia essiccata/rametti di rosmarino

10. Gli alberelli con i pirottini

A Natale non mancano mai dei dolcetti per casa e altrettanti pirottini acquistati per poter imbandire le tavole con leccornie. I pirottini in eccesso possono essere utilizzati per realizzare insieme ai vostri bambini, anche di appena 3 anni, una decorazione semplice da poter utilizzare come segnaposto per il pranzo di Natale. Realizzarla è molto semplice, serviranno un cono di carta, che sarà la struttura portante della decorazione, che tra ritagli e scotch è meglio completare con un genitore e una decina di pirottini in carta a comporre le fronde di ogni alberello. Il bimbo con grande semplicità potrà dunque impilare e incastrare l'uno sull’altro i pirottini, in modo da dare vita all’alberello che culminerà con un pirottino sulla punta. Si possono acquistare pirottini colorati o bianchi da far colorare ai bimbi.

Età consigliata: dai 3 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto.

dai 3 anni in su, ma con la partecipazione di un adulto. Materiali da usare: un foglio A4 bianco, con cui realizzare il cono, scotch di carta, colla, forbici, pirottini colorati di carta.