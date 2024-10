video suggerito

Lavoretti e disegni di Halloween per i bambini: 10 idee semplici per una festa da paura Zucche, ragni, pipistelli e mostri sono i protagonisti di Halloween, ecco qualche lavoretto da poter fare in famiglia per decorare la tavola o lasciare ai bimbi un ricordo della festa mostruosa. Da lavoretti elaborati a semplici sagome da ritagliare, per chi è meno pratico con i lavoretti.

A cura di Sophia Crotti

Halloween è alle porte e per rendere l’ambiente ancora più tetro e spettrale, o semplicemente per arredare la casa durante una festa a tema si possono coinvolgere i bambini di tutte le età con lavoretti o disegni a tema fantasmi, mostri, streghe, gatti neri e zucche. Poter trascorrere del tempo con i propri bimbi, aiutando loro ad allenare la motricità fine con colla e forbici o disegnando insieme a loro, permette ai piccoli ai grandi di trascorrere un po’ di tempo insieme divertendosi.

1. La ghirlanda di zucche

Per realizzare una simpatica ghirlanda composta da tante piccole zucche serviranno dei cartoncini colorati, neri o arancioni, una matita, delle forbici o un taglierino, nastro adesivo e tanta creatività.

Dal momento che i ritagli sono particolarmente complessi, questo tipo di lavoretto è adatto ai bambini dai 6 anni in su, sempre supervisionati da un adulto. I passaggi sono molto semplici:

dividere il cartoncino, posto in orizzontale in tre bande orizzontali

far disegnare al bambino una zucca stilizzata all’inizio di ciascuna banda

piegare poi il foglio come se stessimo realizzando un ventaglio, in modo da realizzare tanti quadratini della grandezza della zucca

ritagliare con il cartoncino la zucca in modo però da lasciare qualche centimetro alla sua destra e alla sua sinistra

ritagliare occhi e bocca della zucca

a questo punto si otterranno tante ghirlande da appiccicare le une alle altre con il nastro adesivo

2. Il segnalibro pipistrello

Con questa decorazione di Halloween si potranno convincere i bambini a dedicarsi alla lettura. Si tratta infatti di un segnalibro in cartoncino a forma di pipistrello, ma non solo, e adatto alle letture più spaventose che durante la stagione di “dolcetto o scherzetto” si possono fare ai bimbi. Il segnalibro è piuttosto complesso da realizzare per questo può essere adatto ai bimbi dai 7 anni in su. Per realizzarlo serviranno: un cartoncino nero, un foglio bianco, una forbice e un pennarello nero.

Il procedimento da seguire è:

Ritagliare dal cartoncino un quadrato di 8 cm per 8 cm e piegarlo a metà sulla diagonale, in modo da ottenere un triangolo.

Portare la punta di una delle due pieghe a forma di triangolo fino alla base

Piegare i due angoli alla base formando una specie di busta

Riaprire il triangolo formato prima e portare ciascuno dei due angoli della base verso la punta del triangolo, per lasciare due pieghe.

A questo punto con il triangolo aperto davanti, riportare la punta del triangolo alla base e infilare i due angoli della base nella tasca che si è venuta a formare

A questo punto decorare il segnalibro con due cerchi bianchi per gli occhi su cui disegnare la pupilla con il pennarello nero

Ritagliare dal retante cartoncino nero due ali da appiccicare ai suoi lati.

Ecco ottenuto un segnalibro da porre all'angolo della pagina alla quale si è arrivati nella lettura.

3. Il palloncino zucca porta caramelle

Se i due lavoretti realizzati precedentemente necessitavano della presenza di un adulto per tutte le età, questo nuovo lavoretto è semplicissimo. Possono realizzare queste zucche divertenti anche i bimbi di appena 5 anni o più piccoli aiutati da un adulto. Bisognerà acquistare un pacco di palloncini arancioni, un pacco di caramelle e munirsi di pennarello nero, indelebile bianco e verde.

Il procedimento è semplicissimo:

inserire nel palloncino ancora sgonfio una manciata di caramelle

gonfiare il palloncino a bocca o grazie ad una apposita pompetta

dipingere delle righe con il pennarello nero lungo la superficie del palloncino come a formare gli spicchi della zucca, aggiungere occhi, foglie, bocca e decorazioni a piacere.

Si possono lasciare queste zucche ricolme di caramelle in giro per casa o appenderle con un filo verde da annodare all’estremità del palloncino.

4. I fantasmini lecca-lecca sospesi

Anche questo lavoretto è davvero semplice da realizzare e richiede l’utilizzo di pochissimo materiale. Il lavoretto può essere anche una simpatica idea regalo per i compagni di classe nel giorno di Halloween.

Possono realizzarlo anche i bimbi in età prescolare, quindi dai 3 anni in sù, tenendo conto però del fatto che i pediatri raccomandano di dare i lecca lecca ai bambini solo dopo i 5 anni di età.

Serviranno dei tovaglioli bianchi o dei fazzoletti, un nastro in raso nero o in corda, un pennarello nero e dei lecca-lecca. Filo di nylon trasparente.

Procedimento:

mettere la “testa del lecca lecca” al centro del fazzoletto e coprire così tutta la caramella

annodare il nastro di raso nero sotto alla carmella, all’altezza dell’inizio del bastoncino del lecca lecca

dipingere sul fazzoletto occhi e bocca del fantasma.

I tanti fantasmi creati possono essere legati gli uni agli altri con un filo di nylon trasparente da annodare sempre all’altezza del fiocco nero.

5. I protagonisti di Halloween con i rotoli di carta igienica

Un lavoretto per dare libero sfogo alla fantasia di tutti i bambini che potranno così realizzare quelli che secondo loro sono i protagonisti di Halloween sono i lavoretti realizzati con i rotoli della carta igienica. Questi lavoretti realizzati con i cartoncini dei rotoli di carta igienica sono adatti ai bimbi fin dai 3 anni di età.

Occorrente:

rotoli di carta igienica finiti

cartoncini colorati

forbici

colla

pennarelli colorati

Procedimento per realizzare un pipistrello:

Piegare l’estremità più alta del rotolo di carta igienica, in modo da ottenere le orecchie dell'animale

dipingere la faccia dell’animale davanti e appiccicare le due ali da pipistrello a fianco.

Oltre al pipistrello possono essere realizzate tantissime altre figure giocando con i colori e i cartoncini.

6. Il fantasma di carta forno

Per realizzare un fantasmino porta caramelle, che potrà dunque essere posizionato su una tavola imbandita per una festa a tema o regalato ai compagni di classe durante la festa di Halloween, occorreranno: un pacco di caramelle miste, della carta forno, della colla e un pennarello nero. Il lavoretto è molto semplice da realizzare ed è adatto ai bimbi dai 5 anni in su.

Procedimento:

posizionare due fogli di carta forno uno sopra l'altro

disegnare la sagoma di un fantasmino e ritagliarla dai due fogli sovrapposti

incollare con la colla la parte superiore del fantasmino

riempire la tasca creata con una manciata di caramelle

con la colla chiudere la parte inferiore del fantasmino

disegnare occhi e bocca sulla sagoma del fantasma.

7. Le maschere di Halloween

Per realizzare delle mostruose maschere di Halloween basterà chiedere ai bambini quali sono i loro personaggi preferiti, munirsi di cartoncini, pennarelli, forbici e filo elastico. Le maschere sono semplici da realizzare e aiutati dagli adulti per i passaggi più complessi possono essere realizzate anche dai bambini dai 3 anni in su.

Passaggi per realizzare una maschera a forma di zucca:

disegnare sul cartoncino arancione una zucca della grandezza del volto del bambino

decorare la zucca con il pennarello nero in modo da dipingere gli occhi della zucca all'altezza degli occhi del bambino, lo stesso vale per la bocca

ritagliare occhi bocca e fare due piccoli fori a lato da cui far passare il filo elastico

far indossare la spaventosa maschera al bambino.

8. I fantasmi con le foglie

Per questo lavoretto occorrerà uscire in giardino e scegliere le foglie più grandi in circolazione che si trovano a terra, meglio se di acero. Con queste foglie sarà possibile realizzare dei fantasmi ma anche dei pipistrelli per Halloween. Il lavoretto consente di esplorare la natura e mettersi all'opera con semplici passaggi, per questo è adatto anche ai bambini di 3 anni.

Passaggi per realizzare un fantasma con una foglia d'acero:

dipingere di bianco la superficie della foglia

dipingere con il pennarello nero occhi e bocca del fantasma sulla foglia

con un filo di nylon annodare il piccolo di ciascuna foglia con il filo trasparente per dare vita a una ghirlanda di foglie.

9. La zucca sul piatto

Per realizzare una zucca su un piatto servirà un piatto di carta, meglio se arancione e un pennarello nero. Il procedimento è davvero semplicissimo, adatto ai bambini fin dai 3 anni: sul piatto dovranno essere disegnati gli spicchi della zucca, gli occhi e la bocca con il pennarello nero.

Una volta lasciato asciugare il piatto potrà essere forato in alto e con un filo di nylon appeso sulle porte o alle finestre, altrimenti potrà allestire una tavolata imbandita a tema Halloween.

10. I disegni di Halloween

Tra i disegni da proporre ai bambini ce ne sono innumerevoli durante la festa di Halloween, se i bimbi sono piccoli o non amano disegnare ma adorano colorare, si possono stampare delle sagome che ritraggono un cappello da strega, un fantasma, un castello infestato, una zucca, uno zombie o un gatto, che con pennarelli o pastelli i bimbi possono colorare come preferiscono.

Si può anche semplicemente chiedere ai bambini di disegnare ciò che loro ritengono essere un mostro, spesso basta aggiungere a una serie di ghirigori colorati braccia e gambe per realizzare dei mostri.

Un altro disegno semplice da realizzare è quello della ragnatela, partendo da un grande asterisco nero disegnato su un foglio, si possono unire le diverse linee con tante piccole lineette e disegnare al centro un ragno per ottenere una spaventosa ragnatela.

In ultimo tracciando la sagoma della mano del bambino su un foglio, capovolgendola e aggiungendoci occhi e bocca si può ottenere un fantasma, da arricchire anche appiccicandoci sopra dell'ovatta.