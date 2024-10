video suggerito

Campi di zucche in Italia nel 2024, i più belli regione per regione da visitare in autunno In Italia, in vista di Halloween, tornano i campi di zucche disseminati per le città durante l’autunno: abbiamo raccolto i migliori dalla Lombardia alla Puglia, passando per la Toscana e il Lazio. Ecco quali sono, regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per l'autunno 2024 e in vista di Halloween, in Italia è possibile visitare diversi campi di zucche. In questi spazi è possibile raccogliere le zucche: si tratta di una pratica ormai diventata tradizione anche in Italia, dove sono stati inaugurati diversi "Pumpkin Patch", ossia quelle zone totalmente riempite da zucche. In questi campi, poi, è possibile fare tante attività oltre al raccogliere le zucche: vengono organizzati laboratori e giochi per bambini, dove viene insegnato loro a intagliare la zucca, e non mancano le degustazioni e altri momenti da condividere anche per i grandi. Abbiamo "raccolto" i campi di zucca da non perdere, regione per regione.

I campi di zucca in Lombardia

In Lombardia i campi di zucca sono una vera e propria forma di intrattenimento. A Nerviano, in provincia di Milano, fino al 1 novembre è possibile partecipare al Festival d'Autunno organizzato al Campo di Federica. Il biglietto d'ingresso comprende una zucca, l'accesso al campo, alla ruota panoramica e al laboratorio per grandi e piccoli. Aperto dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 18, mentre il "Campo by Night" si tiene dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 24 e prevede la consumazione obbligatoria. Tutti i sabati e le domenica dal 28 settembre al 1 novembre, invece, l'Azienda Agricola La Campanella a Rho, sempre in provincia di Milano, offre la possibilità a grandi e piccoli di visitare la Pumpkin House. Campo di Zucca anche a Ornago, in provincia di Monza Brianza, dove il Campo di zucche Shirin apre le porte a grandi e piccoli con la possibilità di acquistare la zucca scontata con il biglietto di ingresso a 5 euro. Il Campo di Zucche di Tulipania, in provincia di Bergamo, è la location ideale per scattarsi foto tra spaventapasseri, tantissime zucche. Mentre i piccoli potranno decorare la loro zucca, i grandi potranno fare uno zuccaperitivo, circondati da un'atmosfera suggestiva.

Campo di Zucche di Tulipania

Dove trovare i campi di zucca in Piemonte

Anche in Piemonte non mancano i campi dove raccogliere e intagliare le zucche. Il campo di Zucche del Giardino di Rosero, a Pino Torinese, in provincia di Torino, è il luogo perfetto dove trascorrere un weekend. Qui tra balle di fieno che compongono un labirinto perfetto dove far giocare i piccoli, che possono divertirsi anche tra paglia e carriole, dove i grandi potranno sfruttare punti ad hoc per scattare qualche foto della giornata trascorsa insieme. Ovviamente ci sarà spazio per laboratori di intaglio e pittura della zucca. Per gli adulti saranno organizzati anche corsi di yoga e meditazione. Il campo aprirà le porta sabato 12 ottobre e l'ingresso costa 3 euro a persona, gratis invece per i piccoli sotto i tre anni. Sempre in provincia di Torino, a Vinovo, Zucche in Festa 2024 invade gli spazi di JollyLand, parco a tema del comune. Dal 21 settembre al 27 ottobre 2024 sono tante le attività per bambini e adulti, come il bowling delle zucche e il laboratorio per decorarle. Aperto solo. con un costo di ingresso di 8 euro. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, invece, Fuori di zucca a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, le zucche si affiancano ai sapori autunnale. Oltre a intagliarle e decorarle, sarà possibile gustare i piatti tipici della zona in versione autunnale, ovvero a base di zucca.

Il campo di zucche del Giardino di Rosero | Foto Giardino di Rosero

I campi di zucca in Emilia Romagna per Halloween

L'autunno e i Pumpkin Patch sbarcano anche in Emilia Romagna. In provincia di Ferrara, il parco delle zucche ospitato dall’Agriturismo La Torretta a San Bartolomeo in Bosco è un luogo veramente incantato. Un posto perfetto per ogni stagione, ma soprattutto per l'autunno. Le zucche e i colori autunnali sono la cornice ideale per: passeggiata nel parco di zucche; laboratori di intaglio e decorazione e caccia al tesoro; picnic nel parco e anche giro sui pony. Il parco è aperto nelle seguenti date 12-13- 19-20-26-27 ottobre e vi rimando al sito per tutte le informazioni. Anche a Bologna, in quello che un tempo era FICO e che ora è il Grand Tour Italia, apre il parco delle zucche con un pumpkin Patch per i più piccoli, con laboratori e animazioni.

Il parco delle zucche ospitato dall’Agriturismo La Torretta a San Bartolomeo in Bosco | Foto Agriturismo La Torretta

I campi di zucche in Toscana

In Toscana l'autunno porta con sé tantissimi campi di zucca allestiti in scenari da favola. A Reggello, in provincia di Firenze, l'Orto delle zucche è un perfetto pumpkin patch in all'americana. Dal 20 settembre fino al 27 ottobre, il villaggio delle zucche apre le porte ogni venerdì, sabato e domenica. Apertura speciale anche il 30 e 31 ottobre, giorno di Halloween. Prenotazione obbligatorio. Sempre in provincia di Firenze, a Campi Bisenzio, invece, il Regno delle Zucche arriva a Villa Moltalvo: a dominare questo piccolo parco divertimenti sono le sculture create con quasi 20mila zucche a tema "Madagascar", film d'animazione, che si prendono tutto lo spazio dei due ettari di terreno. Dal 20 settembre al 3 novembre, ogni weekend si tengono tanti laboratori e animazioni per i più piccoli, oltre a spettacoli. Il biglietto, che non comprende le attrazioni del luna park, costa 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni. Pumpkin Patch anche in Toscana, a Capezzano, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca, nella bellissima Versilia. Qui è stato allestito un giardino a tema Halloween con le zucche, scheletri giganti, mostri e streghe. Insomma, l'atmosfera perfetta per Halloween.

Il campo di zucche a Villa Montalvo | Foto Il regno delle zucche

I campi dove fare pumpkin patch in Lazio

Campi di zucca per tutti anche in lazio. Le zucche di Barbabianca si trova all’interno dell’azienda agricola Torre in Pietra Carandini, nel comune di Fiumicino, provincia di Roma: qui tra labirinti fatti di fieno e una fattoria con tanti animali, i bambini potranno raccogliere la zucca perfetta e decorarla durante il laboratorio. Inoltre, torna il mercato delle zucche dove si possono prodotti a KM zero. Altro Pumpkin Patch a Roma: la Fattoria della Zucca, all’interno del Parco di Veio, presenta centinaia di zucche coloratissime. Basta solo prenderne una e decorarla in pieno stile Halloween. Nel biglietto sono compresi giochi, spettacoli di burattini e molto altro. Inoltre, sarà possibile gustare piatti a base di zucca. Il biglietto standard costa 10 euro, mentre quello open costa 20 euro.

La Fattoria della Zucca | Foto Fattoria della Zucca

I campi di zucca in Campania per Halloween

Campi di zucca anche in Campania. Alla Fattoria di Nonno Totò nel comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli, torna il Villaggio delle zucche: dal 28 settembre al 31 ottobre, l'atmosfera autunnale accoglierà grandi e piccini ogni sabato e domenica dalle 10 alle 20 e ogni giorno dalle 15 alle 19. Un'occasione perfetta per prendere e decorare la propria zucca. Altro appuntamento imperdibile è Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch nel comune di Pignataro Maggiore a Caserta. Qui i piccoli possono divertirsi a decorare la zucca, dopo averla raccolta.

Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch | Foto Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch

I campi di zucca in Puglia

A Foggia, nella splendida cornice di Cascina Savino, dal 28 settembre fino al 3 novembre, torna Zucche di Puglia. Il Pumpkin Patch, affiancato dal campo di melograno, invadono questa piccola azienda agricola fondata da Giuseppe e Michele, due contadini appassionati. Una location ideale per scattarsi qualche foto in mezzo alla distese di zucche, con anche la possibilità di intagliarle.

Il campo di zucca alla Cascina Savino