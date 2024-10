Perché i costumi di Halloween non andrebbero indossati più di una volta

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Halloween si avvicina e per tutti coloro che hanno un party a tema in programma è arrivato il momento di pensare al costume da indossare. Complici i prezzi economici e l'infinita varietà di possibilità super originali, sono moltissimi coloro che puntano tutto sui travestimenti low-cost, degli abiti diventati ormai il simbolo della moda ultra-fast, visto che vengono usati solo una volta e poi riposti nell'armadio. Il motivo? L'anno successivo risultano obsoleti e poco adatti alla continua evoluzione della cultura pop contemporanea. La cosa che in pochi sanno è che, a prescindere dalle mode del momento, i costumi di Halloween andrebbero indossati il meno possibile perché contengono sostanze potenzialmente dannose per la salute: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Le sostanze tossiche presenti nei costumi di Halloween

Il Center for Environmental Health ha fatto delle indagini sui costumi di Halloween venduti dai principali marchi low-cost in tutto il mondo e i risultati sono stati chiari e inquietanti: in quasi tutti i casi contengono sostanze tossiche come piombo, cadmio e BPA. Quali sono i rischi che si incorrono quando ci si trova a contatto con materiali simili? Un'esposizione regolare al piombo provoca danni al sistema nervoso e disabilità intellettive, l'ingestione del cadmio può causare gastroenterite acuta con conseguenti problemi permanenti, mentre il BPA è un interferente endocrino, dunque ha degli effetti negativi sul funzionamento del sistema ormonale, di quello cardiovascolare e del cervello. Per i bambini, inoltre, i potenziali danni potrebbero risultare ancora più gravi ed evidenti.

Perché i costumi di Halloween potrebbero essere dannosi per la salute

Queste sostanze tossiche vengono attivate a contatto con il calore, dunque anche sudando o semplicemente quando le temperature estive diventano roventi, ed chiaro che la situazione potrebbe diventare preoccupante se l'indumento venisse indossato in molte occasioni. Non è la prima volta che la questione attira i riflettori degli esperti e dei media, già nel 2022, ad esempio, alcuni travestimenti per bambini del marchio Disney furono ritirati dal mercato perché contenevano piombo in alte quantità. Ora, sebbene il settore kids sia regolamentato da provvedimenti sempre più stringenti, la situazione continua a essere fuori controllo. La maggior parte dei rivenditori di costumi non dà nessuna informazione sui test effettuati sui tessuti o sui fornitori, rendendo praticamente impossibile risalire alla loro provenienza. In California, però, è stata lanciata la "Proposition 65", che richiede alle aziende di beni di consumo di etichettare i prodotti che contengono sostanze chimiche cancerogene o dannose, a meno che non si voglia essere citati in giudizio. Quali saranno le nazioni che seguiranno l'esempio del paese americano?