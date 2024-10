video suggerito

Come truccarsi per Halloween: 5 idee make-up facili e veloci da fare con pochi prodotti Halloween si è avvicina: è il momento di raccogliere le idee, per realizzare un make-up facile e veloce (ma d’impatto) da sfoggiare alle feste a tema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Make-up deBBY

Halloween è la festa perfetta per sbizzarrirsi con la fantasia e la creatività, per dare vita a personaggi mostruosi, vestire i panni di creature spaventose, trasformarsi in streghe, vampiri, fantasmi e chi più ne ha più ne metta. Ormai la festività, nata negli USA, ha preso piede anche in Europa ed è particolarmente sentita anche in Italia: fioccano feste a tema e party, rigorosamente in stile dark. Truccarsi è d'obbligo: è anzi l'occasione per fare a gara a chi realizza il make-up più impeccabile. I social sono ricchi di spunti da copiare, da cui prendere ispirazione. Ce n'è davvero per tutti i gusti (e tutte le abilità), ma non è detto che serva necessariamente spendere un patrimonio per essere all'altezza. Anche con un budget limitato e chi ha poca manualità, può comunque realizzare un make-up d'impatto, per non passare inosservati nella serata più terrificante dell'anno.

1. Focus labbra con la combo rosso-nero

Non è certo il più quotidiano dei colori, ma per un'occasione come Halloween il nero diventa immediatamente il colore must have. Si può puntare su un focus labbra di sicuro effetto. È invincibile la combo rossetto nero e matita rosso sangue, il primo per le labbra e la seconda per delineare bene i contorni. Il trend delle Cherry Cola Lips, gettonatissime l'anno scorso, risulta una buona opzione, da declinare in versione matt o più gloss, dunque aggiungendo un velo di lucidalabbra trasparente sopra. Il nero funziona benissimo anche con l'effetto glitterato, che dona il giusto tocco glamour. A proposito di labbra e di colori inusuali: c'è anche la variante verde, per rifarsi al nuovo film di Tim Burton, Beetlejuice.

Instagram @cherylpandemonium

2. Dettagli effetto sangue

Con del semplice rossetto rosso, meglio se in formula vinilica/liquida, si possono realizzare dettagli effetto sangue, che si tratti di gocce che cadono da una ferita aperta o di un dettaglio che riproduca un graffio. Si può anche usare un pennello, per disegnare delle scie di sangue della bocca oppure tamponare del rossetto con una spugna per un effetto chiazza.

3. Trasformarsi in uno scheletro

Bianco e nero sono i due unici colori necessari per trasformarsi in uno scheletro. Tutto ciò che serve è della pittura per body painting bianca, da stendere come base su tutto il viso e poi coprire accuratamente di cipria. Si può usare anche un fondotinta chiarissimo oppure del cerone. Attenzione: va applicata su pelle ben detersa, pulita e idratata. A quel punto si può procedere coi dettagli. Con un pennellino sottile o un eyeliner si può delimitare occhi, naso e zigomi, le zone da mettere maggiormente in risalto, che devono apparire come delle cavità. Si può poi procedere con altra pittura, ma nera, oppure abbondante ombretto per riempire bene l'interno. La bocca è una parte da enfatizzare col caratteristico effetto cucitura, che si ottiene semplicemente con delle linee verticali.

4. La ragnatela protagonista

Per dare un tocco da Halloween al make-up, può bastare anche solo un dettaglio. La ragnatela è un elemento iconico della festività, facile da riprodurre, gettonatissimo sia sulle unghie per impreziosire la nail art che sul viso. Servono pochi prodotti, poco tempo, nessuna difficile tecnica di esecuzione e il risultato è garantito. È sufficiente munirsi di matita nera, eyeliner e ombretto nero. La ragnatela si può realizzare, per esempio, attaccata all'angolo esterno dell'occhio, estesa verso l'attaccatura dei capelli, oppure agli angoli della bocca o ancora sul collo oppure tutt'intorno alle palpebre. La realizzazione è la stessa. Può essere opportuno applicare del primer, così da dare al tutto una maggiore durata. Poi si procede col disegno, da realizzare a matita; si definisce poi con l'eyeliner, quello in penna è l'ideale, perché più preciso e facile da maneggiare; infine si sfuma con l'ombretto. Ognuno può poi dare il tocco finale che preferisce: dei glitter argento, un ragnetto (perché no tridimensionale), un dettaglio colorato.

Instagram @nannasimonsenmua

5. Come usare la calza a rete

Se avete un paio di calze a rete nel cassetto che proprio non sapete come suare, ah Halloween potranno tornarvi utili: ma non per essere indossate! Sono uno strumento utile per la realizzazione di un make-up di grande effetto e anche diverso dai soliti. Mettendo da parte i sempre gettonatissimi scheletri, vampiri, streghe e simili, perché non tramutarsi in una creatura soprannaturale dalla pelle squamosa? L'effetto squame si può riprodurre davvero facilmente poggiando la calza sulla pelle, nella zona che si vuole colorare: infilandola per intero dalla testa si potrà agevolmente dipingere tutto il viso. L'ideale è um ombretto, magari leggermente shimmer, in varie sfumature di verde e di oro.