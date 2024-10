Addio ritocchi: il make-up più trendy di TikTok è con le labbra naturali ispirate a Beetlejuice

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai lontani i tempi in cui i social media venivano usati semplicemente per rimanere in contatto con le persone care, ora sono delle piattaforme usate per fare business, tanto che quello dell'influencer viene considerato un lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti. Su TikTok, in particolare, nascono ogni giorno nuovi trend che riescono a spopolare in ogni parte del mondo, da quelli fashion a quelli beauty, e tutti vengono accompagnati da tutorial realizzati ad hoc. L'ultimo arrivato riguarda il mondo del make-up, si ispira al nuovo film di Tim Burton Beetlejuice e, sebbene non possa essere definito "sobrio", auspica un ritorno alle labbra naturali al 100%.

La bocca bicolor ispirata a Beetlejuice di Tim Burton

Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton ispirato alla pellicola cult che lui stesso aveva firmato alla fine degli anni '80, ha un'estetica così suggestiva e prorompente da aver influenzato in modo evidente i trend beauty del momento. Su TikTok, in particolare, sono moltissimi gli utenti che, ispirandosi agli iconici personaggi del regista, realizzano dei tutorial per look e make-up dallo stile dark e creepy. Tra i video più gettonati ci sono quelli che spiegano come creare delle coloratissime "Beetlejuice lips". A lanciare la mania è stata la creator Hello Adri, che ha dato vita a una bocca bicolor in nero e verde neon servendosi solo di lipstick e ombretto dark. Il dettaglio fuori dal comune è che ha applicato il rossetto fluo in modo "tradizionale", mentre nel momento in cui ha steso l'ombretto ha "arricciato" le labbra. Il risultato? Le pieghe naturali della bocca hanno dato vita a un suggestivo "effetto crepe".

Perché il trick di TikTok non funziona sulle labbra rifatte

Il segreto per seguire il trend delle Beetlejuice lips in modo impeccabile? Avere le labbra naturali. I ritocchi, dalle punture di filler al botox, non fanno altro che riempire le pieghe naturali della bocca, rendendo dunque impossibile replicare l'iconico "effetto crepe". Sebbene si serva di colori vitaminici e fluo, questa nuova mania beauty che spopola su TikTok non fa altro che esaltare la bellezza naturale, tanto che è il make-up finale è stato definito "anti-botox". Si tratta del primo passo verso un ritorno a una bellezza semplice e unica? L'unica cosa certa è che anche in questo caso Tim Burton è riuscito incosapevolmente a influenzare la cultura contemporanea con la sua anti-convenzionalità.