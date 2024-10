video suggerito

Dove andare per Halloween e il Ponte di Ognissanti in Italia, gite fuori porta per viaggi last minute Dove andare per il ponte di Halloween e Ognissanti? Se non avete prenotato un viaggio in anticipo, potete organizzare un weekend o una gita fuori porta in Italia: ecco alcuni luoghi "da brivido" per festeggiare senza spostarsi troppo da casa.

Valeria Paglionico

Sacro Bosco di Bomarzo

Il ponte di Halloween e Ognissanti è sempre un'ottima opportunità per trascorrere qualche giorno fuori città, godendosi così la magia dell'autunno lontani dalla solita routine quotidiana. Tutti coloro che non sono riusciti a prenotare in anticipo un volo per una vacanza in giro per il mondo possono puntare su qualche last minute in Italia, dove esistono diverse destinazioni da prendere in considerazione per un viaggio improvvisato o semplicemente per una gita fuori porta. Bomarzo nel Lazio, il paese delle streghe di Triora, Benevento, la città delle "janare": ecco quali sono i luoghi "da brivido" non troppo lontani da casa per festeggiare Halloween e concedersi un weekend di relax dal 31 ottobre al 3 novembre.

Dove andare vicino Milano per il ponte di Halloween e Ognissanti

Chi vive in Lombardia e non vuole spostarsi troppo da casa ha diverse opzioni spaventose per il ponte di Halloween e Ognissanti. A nord di Milano si può visitare il castello di Trezzo sull'Adda, una costruzione costruita nel ‘300 dalla famiglia Visconti, teatro di battaglie, congiure, omicidi e leggende spettrali.

castello di Trezzo sull'Adda

Nella provincia di Monza, per la precisione a Limbiate, si può fare un salto a Villa Pusterla Arconati Crivelli, in passato residenza estiva di Napoleone Bonaparte, poi successivamente manicomio. Attualmente è quasi completamente in stato di abbandono ma alcune aree dell'ex clinica di salute mentale sono accessibili e conservano la loro atmosfera inquietante. A Pavia, invece, c'è la Villa degli Amanti Maledetti: sebbene sia abbandonata, nasconde una leggenda legata a spargimenti di sangue, fantasmi e presenze inquietanti.

Villa Pusterla Arconati Crivelli

Mete e gite fuori porta vicino Roma per il ponte di Ognissanti

Il Lazio è una regione ricca di location "spaventose" che si riveleranno perfette per il weekend di Halloween. Basta trasferirsi per qualche giorno a Viterbo per spaziare tra le esperienze più svariate, tutte a tema horror. Si può partire da Calcata, in provincia di Viterbo, dove secondo la leggenda sia di notte che di giorno si può udire il canto delle streghe (si tratta infatti di una zona molto ventilata).

Calcata

Costruito su una rupe di tufo, il piccolo borgo è tra i più visitati della regione, famoso per la sua folta comunità hippie e per le sue storie occulte che raccontano di energie primitive provenienti dal sottosuolo. Il tour "da paura" può continuare a Civita di Bagnoregio, la cosiddetta "città che muore" che sorge su un colle destinato a crollare a causa dell'erosione subita da vento e pioggia. L'ultima tappa? Bomarzo, per la precisione il Parco dei Mostri, meglio noto come Sacro Bosco, un parco naturale ornato da numerose sculture in peperino a forma di animali mitologici, divinità e mostri. Risalenti al XVI secolo, permettono di immergersi in un mondo ai limiti della realtà.

Civita di Bagnoregio

Dove andare vicino Napoli per il weekend di Halloween

Napoli è una città ricca di misteri e, in occasione di Halloween, ci si può divertire tra location inquietanti e spettrali. Le catacombe di San Gennaro, il cimitero delle Fontanelle, le Catacombe di San Gaudioso, le streghe del Lago d'Averno: non serve spostarsi dal capoluogo per concedersi qualche esperienza davvero horror.

Catacombe di San Gennaro

Se, nonostante ciò, si vuole ugualmente partire, si può puntare su Benevento, famosa per essere la città delle "janare". Secondo la leggenda, queste ultime si riunivano lungo le sponde del fiume Sabato per i loro sabba, le riunioni rituali.

Benevento

Luoghi da raggiungere in macchina in Veneto per Halloween

Se ci si trova in Veneto e si vogliono evitare i classici tour di Halloween al parco divertimenti di Gardaland, si può fare visita al Castello di Bevilacqua, un hotel relais a sud di Verona che, oltre a organizzare eventi a tema, è anche particolarmente suggestivo.

Verona

Da lì, inoltre, si può fare anche un salto a Verona, la città famosa per la storia d'amore triste e romantica di Romeo e Giulietta. Dove trascorrere, invece, una giornata all'aria aperta? Al parco privato Frassanelle: si estende per ben 65 ettari fra i Colli Euganei di Padova e nasconde sentieri misteriosi, animali rari e panorami da sogno.

Parco Frassanelle

Dove andare ad Halloween vicino Torino e in Piemonte

Cosa fare ad Halloween in Piemonte? A Torino vengono organizzati moltissimi eventi a tema sia in siti storici che in locali rinomati ma chi intende partire può concedersi un weekend a Riffredo. Teatro di atroci persecuzioni alle streghe alla fine del ‘400, è legata a moltissime leggende che raccontano di masche, faje e altri esseri terrificanti. Si può visitare l'antico Monastero di Santa Maria della Stella, il Mombracco o semplicemente fare una passeggiata in centro: l'atmosfera sarà sempre misteriosa e inquietante.

Riffredo