Halloween 2024, quali sono i costumi più cercati su Google: la classifica completa

A cura di Arianna Colzi

Una scena tratta da Beetlejuice Beetlejuice

Mancano pochissimi giorni a Halloween 2024 e come ogni anno siamo tutti alle prese con le scelte dei costumi. Come ogni anno Google redige il Frightgeist, ovvero una lista, con tanto di mappa interattiva, sui costumi più cercati sul motore di ricerca nel periodo immediatamente precedente ad Halloween, quello di settembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra le idee fornite dalla lista ci sono tanti personaggi dei film più di successo di questo 2024, come Beetlejuice Beetlejuice, Inside Out 2 oppure Deadpool. Scopriamo la classifica dei costumi più cercati.

Ansia di Inside Out

I costumi di tendenza per Halloween 24

In cima alla lista di quest'anno c'è Bob, un fantasma dalla testa piccola protagonista recente di "Beetlejuice, Beetlejuice" di Tim Burton. La ballerina di breakdance, popolarissima su Instagram, Raygun si è piazzata al secondo posto: avendo partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi, la breakdancer australiana con la tuta verde e gialla e i pantaloni verdi ha conquistato tutti e in molti vogliono vestirsi come lei ad Halloween.

Raygun

Il terzo posto è occupato a CatNap, il mostro simile a un gatto della popolare serie di videogiochi Poppy Plytime. Nella top 10 si trovano anche Lady Deadpool e la popsta Sabrina Carpenter, una delle protagoniste di questo 2024: il suo abito bustier con dettaglio cut out a forma di cuore è stato uno dei vestiti più cercati, secondo Google Trends.

Sabrina Carpenter

Sempre nella top 25 troviamo i personaggi di Inside Out, soprattutto Invidia, Rabbia, Disgusto e Ansia. Non mancano i personaggi Marvel come Dr.Doom (Dottor Destino), che sarà il protagonista di Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel in cui sarà interpretato da Robert Downey Jr. Secondo il Frightgeist di Google, le feste che verranno organizzate per Halloween saranno principalmente a tema Beetlejuice, film perfetto per le atmosfere del 31 ottobre.

Bob di Beetlejuice, Beetlejuice

La classifica di Google Trends dei costumi di Halloween 2024 più cercati

Bob testa rimpicciolita, da “Beetlejuice”. Raygun Catnap Delores, da "Beetlejuice" Pomni, da "Il fantastico circo digitale" Invidia, da "Inside Out" Red, da “Descendants Doctor Doom Sabrina Carpenter Lady Deadpool Burrito di Chipotle Rabbia, da Inside Out Disgusto, da Inside Out Wolverine Anxiety Inside Out Delia Deetz Beetlejuice Gambit Dune Minion Shadow the Hedgehog da Sonic Joy, Inside Out Peely, Fortnite Lydia Deetz, Beetlejuice Soulja Boy Godzilla

Lady Deadpool