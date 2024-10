video suggerito

Pinkoween: addio arancione, su TikTok Halloween si tinge di rosa Siamo sempre stati abituati ad associare Halloween ai colori arancione e nero ma ora è arrivato il momento di cambiare registro. Stando ai trend di TikTok, quest’anno la notte del 31 dicembre si tingerà di rosa grazie alla mania “Pinkoween”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochi giorni ad Halloween, la festa più spettrale dell'anno che, come da tradizione, viene celebrata il 31 ottobre tra costumi originali, gadget a tema horror e sfide a colpi di "Dolcetto o scherzetto". Tutti coloro che stanno organizzando un party per trascorrere la notte "dei morti viventi" con gli amici farebbero bene a informarsi sulla mania più gettonata del momento: è arrivato il momento di dire addio ai classici colori autunnali, primo tra tutti l'arancione delle zucche (che per l'occasione vengono intagliate in chiave spaventosa): su TikTok sta spopolando il trend "Pinkoween", che consiste nel rendere il proprio Halloween total pink.

Le decorazioni total pink per Halloween

L'arancione delle zucche e il nero "spettrale" sono i colori che convenzionalmente vengono associati alla festa di Halloween. Ora però le cose sono cambiate e per essere sempre "sul pezzo" bisogna tingere di rosa la giornata del 31 ottobre. Su TikTok questa mania è stata definita Pinkoween e consiste nel dare spazio al total pink in fatto di decorazioni e allestimenti a tema horror. Pipistrelli, teschi, fantasmini e scheletri: tutto deve avere almeno un tocco di rosa, dal confetto al fucsia fluo, così da smorzare il mood dark del party e da rendere l'atmosfera un po' più romantica e divertente.

Come rendere il rosa "spaventoso"

Stando ai dati diffusi da Etsy, negli ultimi tre mesi le ricerche delle decorazioni rosa per Halloween sono aumentate del 5,808%, ma in quanti si sono chiesti per qualche motivo il Pinkoween sta spopolando? Sebbene a primo impatto Halloween e total pink possano sembrare diametralmente opposti, in verità sono riusciti a "incontrarsi" grazie alle tendenze pop di interior design, dove sempre più spesso a dominare è il colore rosa in ogni sua sfumatura. Come se non bastasse, si tratta della nuance ideale per aggiungere un tocco di luminosità a un periodo tradizionalmente scuro e uggioso. Il segreto per renderlo un tantino più "spaventoso"? Mixarlo a dettagli dark, dal pizzo nero alla pelle, essenziali per delle decorazioni sia horror che alla moda.

Leggi anche Perché i costumi di Halloween non andrebbero indossati più di una volta