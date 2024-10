video suggerito

Come decorare la tavola di Halloween 2024, idee per apparecchiarla in modo elegante con colori autunnali Come apparecchiare la tavola di Halloween 2024 in modo elegante e spaventoso? Mise in place total black, con centrotavola, segnaposti e decorazioni a tema o con qualche tocco di rosa: ecco le idee più originali e divertenti a cui ispirarsi.

A cura di Valeria Paglionico

Il 31 ottobre si avvicina e volete organizzare uno spaventoso party a casa? Il dettaglio che non può mancare nel vostro Halloween 2024 è la tavola decorata in perfetto stile horror. Zucche intagliate abbinate a pietanze "arancioni", gadget paurosi a forma di scheletri e fantasmi e qualche tocco di colore che si mixa con il nero, dal verde al viola fino ad arrivare al rosa per seguire la mania di Pinkoween: ecco le idee migliori che abbiamo selezionato per apparecchiare la tavola in modo elegante ma allo stesso tempo pauroso e divertente, così da rendere la festa di Halloween perfettamente a tema e divertente anche per i bambini.

La mise en place per Halloween 2024

Come apparecchiare la tavola per Halloween? La mise en place della festa del 31 ottobre deve essere incantata e spaventosa, dominata dal nero e dai colori scuri ma anche con qualche nuance squillante tipicamente autunnale. Candele, lanterne, candelabri, gadget paurosi e pietanza a base di zucca: bisogna fondere eleganza, ironia e un pizzico di horror per rendere la tavola di Halloween davvero impeccabile. Tovaglie total black arricchite da servizi di piatti arancioni, segnaposti a forma di fantasmini, candele al posto dei classici neon e centrotavola realizzati con le zucche intagliate e illuminate: questi sono solo alcuni degli accessori che non devono mancare nella mise en place delle feste organizzate durante la notte dei "morti viventi". Cosa regalare ai bambini? Naturalmente un secchiello a forma di zucca per il classico "Dolcetto o scherzetto?".

Tavola Halloween

Tavola di Halloween total black

Il nero è il colore "macabro" per eccellenza, dunque non può mancare in una cena di Halloween, soprattutto se il tema della serata prevede il trionfo dell'horror. Tovagliette dark, piatti coordinati e candele profumate al centro della tavola: gli unici tocchi di colore possono essere accessori viola scuro, slimer verde fluo, gocce di sangue (finto) sui tovaglioli, ragnatele sui muri e zucca intagliata usata come lanterna. In quanti seguiranno il trend del total black per la mise en place del 31 ottobre?

Tavola total black per Halloween

Accessori arancioni per la tavola di Halloween

Coloro che non vogliono organizzare un party eccessivamente macabro durante la serata di Halloween, magari perché si tratta di una festa per bambini, possono puntare semplicemente sull'arancione, il colore simbolo dell'autunno e delle classiche zucche intagliate. Via libera a tovaglioli total orange, festoni in tinta appesi ai muri, lucine led dai toni caldi che "cadono" dal soffitto e secchielli per "Dolcetto o scherzetto?" sparsi in ogni angolo: la festa del 31 ottobre deve essere un vero e proprio trionfo di questa tinta avvolgente ma allo stesso tempo vitaminica.

Tavola con accessori arancioni

Tavola di Halloween con segnaposti spaventosi

Chi, invece, non ha alcuna intenzione di acquistare servizi di piatti, tovaglioli e tovaglie a tema Halloween può puntare semplicemente sui gadget a tema che di sicuro renderanno l'atmosfera spettrale. Un'idea originale? Dei teschi usati come segnaposti piazzati al centro dei piatti di tutti i commensali. In alternativa andranno benissimo anche ragnetti, cappelli da strega o mini zucche, l'importante è che non manchi un tocco gotico alla normale mise en place.

Mise en place con accessori spaventosi

Tavola rosa per Halloween

Tra le manie più gettonate sui social per Halloween 2024 c'è il cosiddetto Pinkoween, ovvero un 31 ottobre che si "dipinge di rosa". Tutti coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze, dunque, farebbero bene a seguire questa moda che mixa lo stile horror tipico del 31 ottobre con un tocco di romanticismo. Via libera a decorazioni a forma di fantasmi, ragni, streghe, l'importante è che tra i gadget dark e spaventosi non manchino dolcetti e dettagli pink.

Tavola a tema Pinkoween