Come non far marcire la zucca intagliata di Halloween e conservarla a lungo Le zucche intagliate per Halloween sono soggette a deterioramento: per chi vuole prolungare la loro esposizione anche dopo il 31 ottobre, però, ci sono diversi metodi e prodotti naturali, come l'olio vegetale, per conservarla a lungo e non farla marcire. Vediamo come scegliere la zucca ideale da intagliare e come conservarla a lungo una volta decorata.

A cura di Arianna Colzi

Le zucche decorate e intagliate sono il simbolo per eccellenza di Halloween. È tradizione per molte famiglie italiane cimentarsi nella decorazione qualche giorno prima del 31 ottobre. Le zucche, però, sono soggette a deterioramento, soprattutto se esposte a un clima umido: se si tratta di una zucca piuttosto acerba può durare fino a dieci giorni. Per chi vuole esporre la propria zucca intagliata per più giorni, esistono diverse soluzioni e prodotti vegetali (come l'olio vegetale o il sapone di Castiglia) da usare per far sì che la propria zucca non marcisca. Per riconoscere una buona zucca decorativa è possibile controllare la buccia, visto che quelle ornamentali hanno una buccia tendenzialmente più dura.

Come conservare la zucca di Halloween una volta intagliata

Per riuscire a non far marcire la zucca ci sono diversi prodotti vegetali che è possibile utilizzare, come l'aceto, la vaselina, l'olio vegetale oppure l'acqua e limone. L'ideale è conservarla in un clima che non sia troppo secco, né troppo umido: sicuramente con il freddo la zucca riesce a durare più giorni. Ecco alcuni metodi per conservarla.

Il sapone di Castiglia

Il sapone di Castiglia è uno dei composti più utilizzati per poter conservare le zucche. Questa soluzione vegetale di origine spagnola è usata come sapone ma anche come conservante. La zucca, infatti, può essere tamponata con acqua e un piccolo quantitativo di questo sapone oppure si può spruzzare la zucca.

Vaselina

Un altro metodo per conservare la zucca anche dopo Halloween è provare anche la crema di vaselina. Questa va spalmata sulla superficie esterna della zucca per proteggerla dal deterioramento.

Olio vegetale

L'olio vegetale è perfetto per conservare la zucca: con un panno o un pennello si può distribuire sulla superficie ogni giorno per quattro giorni.

Acqua e limone/Acqua e candeggina.

Ultimo metodo per poter conservare la zucca è quello che prevede l'utilizzo di acqua (fredda) e limone. Si prepara una piccola tinozza con questa soluzione e si lascia la zucca in ammollo per un'ora. In alternativa, è possibile vaporizzare la soluzione sulla zucca per proteggerla e mantenerla sana.

Come scegliere la zucca ideale da intagliare per Halloween

Prima ancora di intagliare la zucca di Halloween, è importante prestare attenzione nella scelta della zucca. Non si deve scegliere una zucca che sia troppo vecchia o che abbia altri difetti come parti molli, ammaccature: inoltre, per capire se si tratta di una buona zucca, potete dare dei piccoli colpi con le nocche alla superficie esterna e se il suono è sordo, significa che si tratta di una buona zucca. In Italia, poi, è possibile raccogliere splendide zucche per Halloween in diversi campi di zucche sparsi nelle varie regioni.

La zucca di Halloween è commestibile?

Ci sono diverse tipologie di zucche tipicamente usate per essere intagliate ad Halloween: non tutte sono commestibili. La Delica, una tipologia verde, è commestibile e decorabile, così come la Hokkaido che è ottima sia per essere decorata, sia per essere mangiata: di questa potete mangiare anche la buccia. La zucca Butternut, essendo lunga, è buona per essere consumata ma non per essere decorata. Generalmente la tradizionale zucca di Halloween è la Cucurbita pepo: è commestibile, ma sicuramente il suo sapore non la rende tra le zucche migliori.