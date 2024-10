video suggerito

Fedez e la passione per i costumi di Halloween: da cosa si è travestito a New York Fedez trascorrerà per la prima volta Halloween lontano dai figli Leone e Vittoria ma non per questo ha rinunciato alla sua tradizione preferita: quella dei costumi a tema. Ecco il travestimento originale che ha scelto per quest'anno.

A cura di Valeria Paglionico

Nell'ultimo anno la vita di Fedez è cambiata in modo drastico: ha detto addio a Chiara Ferragni, si è trasferito in una nuova casa milanese che sta continuando ad arredare con oggetti di designoggetti di design sopra le righe e si è buttato a capofitto sulla musica, lanciando diverse hit che hanno scalato le classifiche. Nonostante le numerose rivoluzioni che si è ritrovato ad affrontare, non ha perso l'ironia che da sempre lo contraddistingue, anzi, continua a usare i social per documentare con simpatia e irriverenza la sua "normale" quotidianità. Da qualche giorno è volato a New York ed è proprio nell'hotel di lusso che ha scelto per il soggiorno che ha rivelato il suo primo e originalissimo travestimento per Halloween.

Il primo Halloween di Fedez lontano dai figli

Non è una novità che Fedez ami i costumi di Halloween bizzarri e fuori dal comune, anzi, negli scorsi anni era stato lui a occuparsi dei travestimenti dei figli Leone e Vittoria, trasformandoli, ad esempio, in un cactus e in un Gremlin con dei vestiti disegnati personalmente. Questo ponte di Ognissanti per lui sarà diverso dal solito: non lo trascorrerà con i bimbi ma, nonostante ciò, non ha voluto rinunciare alla tradizione che ama tanto, quella del costume a tema. Se fino a qualche giorno fa aveva preferito tenersi lontano dai social, ora ha approfittato della ricorrenza per tornare a postare con regolarità, lasciandosi intravedere dopo molto tempo in versione Halloween.

Il costume da UFO di Fedez

Non appena rientrato in hotel dopo aver acquistato il travestimento a tema horror, Fedez non ha potuto fare a meno di mostrarne un piccolo dettaglio, ovvero una sorta di cappello "lunare" con all'interno un alieno verde. Solo in un secondo momento ha indossato il costume, rivelandone il risultato finale con una Stories: dal copricapo partono una serie di fili scintillanti total silver che ricoprono completamente la silhouette. Divertito dall'effetto, il rapper ha cominciato a ballare sulle note della colonna sonora di X-Files. Insomma, ancora una volta Fedez ha dato prova della sua grande ironia: quali costumi avrebbe scelto quest'anno per i bambini se avesse trascorso Halloween in loro compagnia?

Il nuovo costume di Halloween di Fedez