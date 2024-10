video suggerito

Fedez vola a New York: soggiorna in un hotel di lusso da oltre 4mila euro a notte Fedez è volato a New York ma al momento non ha rivelato se si tratta di un viaggio professionale o di piacere. La cosa certa è che sta soggiornando in uno degli hotel più rinomati e lussuosi della Grande Mela: ecco quale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez è tornato a sorpresa sui social dopo 4 settimane di silenzio: l'ultima volta che si era mostrato in pubblico era stato quando Valerio Staffelli gli aveva consegnato il Tapiro d'oro a pochi giorni dall'arresto degli amici ultras, poi da quel momento in poi aveva preferito "ritirarsi a vita privata". Ora però le cose sono cambiate. Il rapper ha ricominciato a postare su Instagram, rivelando di essere volato a New York con foto e video in cui ha mostrato l'iconico skyline della metropoli. Al momento non si sa se si tratta di un viaggio professionale o di piacere ma le cose certe sono che è partito con un jet privato e che ora soggiorna in uno degli hotel di lusso più rinomati della Grande Mela.

L'hotel scelto da Fedez a New York

Nuovo progetto professionale "tutto americano" o desiderio di prendersi una pausa dalla normale routine milanese? Fedez non ha rivelato nulla sul suo viaggio newyorkese, a eccezione della partenza a bordo di un jet privato in compagnia degli amici, documentata con uno scatto accompagnato dalla didascalia "Soon" con accanto l'emoticon della statua della libertà.

L'arrivo di Fedez a New York

Nelle ultime ore, poi, ha immortalato la vista di cui gode dalla location scelta per il soggiorno, rivelandone inconsciamente il nome con le pantofole "logate". Il rapper si trova a Casa Cipriani, uno degli hotel più rinomati e lussuosi della Grande Mela. Si trova a South Street ed è dotato di ogni tipo di comfort, dal centro fitness alla terrazza con vista, fino ad arrivare al ristorante che serve piatti americani e italiani.

Casa Cipriani New York

Fedez sceglie la suite con vista

Situato sull'acqua a Lower Manhattan, l'iconico Battery Maritime Building, uno degli ultimi terminal per traghetti in stile Beaux-Arts del XX secolo, Casa Cipriani è un club privato che conta 47 camere e suite con vista sul ponte di Brooklyn e sulla Statua della Libertà.

Fedez con le ciabatte di Casa Cipriani

Fedez, in particolare, pare aver scelto una Suite Premier con vista fiume, un ambiente arredato con mobili in mogano laccato e tessuti in cashmere con due camere da letto, mini bar e terrazza panoramica di 87 mq, il suo prezzo? Si parte da 4.668 euro per due persone a notte e si superano i 4.900 euro se si aggiunge un terzo ospite. Nelle prossime ore il cantante darà qualche informazione in più sul suo improvviso viaggio nella Grande Mela?

Suite Premier con vista fiume