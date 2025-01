La vacanza di Fedez a St Barth, quanto costa una notte nell’hotel ai Caraibi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 di Fedez è stato non poco difficile tra il divorzio da Chiara Ferragni, i problemi di salute e i pettegolezzi sui suoi flirt veri o presunti. Ora, però, ad attenderlo c'è un nuovo anno ricco di esperienze entusiasmanti, prima tra tutte il ritorno al Festival di Sanremo con Battito, e non sorprende che per cominciare "col botto" il rapper si sia concesso una vacanza esotica a debita distanza dal freddo italiano e dalle riviste di gossip. Fin da prima di Natale è volato a St Barth, trascorrendo le giornate tra mare cristallino, spiagge da sogno e party scatenati. Se fino a qualche giorno fa aveva soggiornato in una maxi villa con vista sul mare dei Caraibi, ora ha cambiato location: ecco dove si trova per questi ultimi momenti di vacanza.

L'hotel scelto da Fedez per gli ultimi giorni ai Caraibi

Sarà perché sono arrivati i figli Leone e Vittoria o perché semplicemente aveva voglia di esplorare un nuovo luogo di St Barth, ma la cosa certa è che Fedez ha cambiato location per questi ultimi giorni di vacanza ai Caraibi.

Fedez all'Eden Rock

Come lui stesso ha documentato sui social, si è trasferito all'Eden Rock, un resort di lusso sul promontorio roccioso nella baia di St. Jean, circondato da spiagge di sabbia bianca, acque blu, scogliere colorate e vita marina.

Fedez ai Caraibi

Si trova al centro dell'isola, dunque a pochi passi da negozi, ristoranti e boutique ed è dotato di bar in spiaggia e di un ristorante gourmet con vista sull'oceano. Conta 37 camere e ville, tutte sono panoramiche e con giardino e offrono un mix di stile classico e contemporaneo con arredi vitaminici e opere d'arte esclusive.

La camera di Fedez

La camera con vista in cui soggiorna Fedez

Fedez ha realizzato alcuni video selfie nel bagno della sua camera e, a giudicare dai lavelli total black circondati da arredi in legno, sembra trovarsi in una delle Beach Room del resort. Si tratta di una vera e propria capanna di lusso costruita sulla spiaggia, dotata di biblioteche, angoli relax e terrazze con vista, i cui interni ariosi sono stati progettati da Jane Matthews.

Beach Room

Quanto costa trascorrere una notte qui? Il prezzo indicato sul sito ufficiale è di 3.200 euro al giorno (e i soggiorni non possono durare meno di 2 notti). Nella struttura sono disponibili anche opzioni più economiche, le Eden Rooms costano infatti 2.400 euro a notte, mentre per i più esigenti c'è la villa Rockstar da 30.000 euro al giorno.

La Beach Room dell'Eden Rock