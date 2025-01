video suggerito

Fedez in vacanza a Miami: quanto costa l’iconica torre di gelato nel ristorante italiano Dopo oltre due settimane a St Barth, ora Fedez è volato a Miami e non appena arrivato ha cenato in un rinomato ristorante italiano: ecco qual è e quali sono i suoi prezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le vacanze esotiche di Fedez, che ormai da prima della vigilia di Natale ha lasciato l'Italia. Sarà perché vuole prendere le distanze dai gossip che lo vedono protagonista o perché semplicemente intende ricaricarsi a meno di un mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ma la cosa certa è che è volato oltreoceano e, almeno al momento, sembra non avere alcuna intenzione di tornare. Ha trascorso oltre due settimane a St Barth tra una maxi villa sul mare e un hotel di lusso in cui ha soggiornato con i figli, mentre ora è sbarcato a Miami. Cosa ha fatto durante la sua prima serata in Florida? Ha cenato in un ristorante italiano iconico che tra i clienti famosi vanta Jannik Sinner, David Beckham e Drake: ecco qual è e quali sono i suoi prezzi.

Qual è il ristorante italiano di Miami amato dalle star

Non appena arrivato a Miami, Fedez è andato a cena fuori e ha scelto uno dei ristoranti italiani più rinomati della città, il Forte dei Marmi al 150 Ocean Drive di Miami Beach. Costruito in un edificio rinascimentale mediterraneo del 1938, è stato recentemente ristrutturato dall'architetto Chad Oppenheim, che in collaborazione col designer milanese Henry Timi ha voluto evocare la cultura balneare italiana (e naturalmente l'atmosfera vacanziera della nota località della Toscana).

Il Forte dei Marmi

Il suo punto forte, però, è il menù sofisticato curato da Andrea Reitano e dal suo chef Fabrizio Biga, che hanno voluto mixare cucina italiana e slow food. Piatti di altissima qualità a base di prodotti biologici, carni pregiate e frutti di mare pescati in natura: l'offerta del ristorante è variegata e curata nei minimi dettagli.

Le tagliatelle al tartufo

I prezzi del Forte dei Marmi

Quali sono i prezzi del Forte dei Marmi? Stando ai giudizi (e agli scontrini) che i clienti hanno condiviso su TripAdvisor, non si tratta di un locale economico. Una tartare di carne costa 29 dollari, un piatto di crudi di mare 50 dollari, una porzione di tagliatelle al tartufo 36 dollari, burrata e prosciutto crudo 47 dollari e una bottiglia d'acqua 10 dollari.

Uno dei piatti ordinati da Fedez

Il vino più economico, invece, viene a costare 70 dollari. A fine cena non può mancare il must del ristorante, la torre di gelato al pistacchio da 70 dollari (Fedez l'ha provata ed è stato omaggiato anche con un peluche che riproduce la forma del dolce da regalare al suo cane Silvio). Per mangiare al Forte dei Marmi sono obbligatori il dress code elegante e la prenotazione (e in caso di mancata presentazione verrà addebitata sulla carta di credito una penale di 50 dollari a persona).

La torre di gelato al pistacchio