Dove si trova la chiesa fatta di ossa, uno dei luoghi più Instagrammabili di Halloween Siete alla ricerca di una meta Instagrammabile ma non troppo inflazionata per il prossimo Halloween? Potete fare visita a questa chiesa fatta di teschi e ossa: ecco dove si trova e la sua macabra storia.

A cura di Valeria Paglionico

Halloween si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a qualche meta spaventosa da visitare durante il ponte del 31 ottobre. Se Salem, la città delle streghe in Massachussets, è un po' troppo lontana e la classica Transilvania col suo castello di Dracula è una meta decisamente "inflazionata" in questo periodo dell'anno, si può puntare su un'altra location dal mood horror ancora poco conosciuta. Si chiama Kutná Hora e tra le sue stradine nasconde una chiesa fatta di ossa che si rivelerà super Instagrammabile: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo luogo "da incubo" dove poter realizzare scatti da centinaia di like in occasione di Halloween.

Dove si trova l'Ossario di Sedlec

Kutná Hora è una cittadina della Repubblica Ceca di origini medievali, si trova a poco più di un'ora d'auto da Praga e a partire dal 1995 il suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al di là delle costruzioni gotiche e degli iconici tetti a spiovente, tra le sue strade nasconde un vero e proprio "gioiellino" per gli amanti dell'horror e dello stile goth. Si tratta dell'Ossario di Sedlec, una piccola cappella cristiana accanto al cimitero del monastero cistercense di Sedlec, la cui particolarità sta nei decori interni realizzati con i resti di circa 40.000 scheletri umani. Colonne, lampadari, finestre: tutto in questa chiesetta è circondato da ossa, tanto che a primo impatto sembra di essere in una cripta.

L'Ossario di Sedlec

La storia della cappella fatta di ossa e teschi

Come è nata la cappella fatta di teschi? Nel XVIII secolo la costruzione venne commissionata all'artista František Rint dalla famiglia Schwarzenberg, che decise di dare una "nuova vita" a tutte le ossa accumulate nei magazzini della chiesa nel corso del XV secolo. Ad oggi l'Ossario è un monumento unico nel suo genere, una location macabra ma allo stesso tempo molto affascinante che si inserisce alla perfezione in un tour alla scoperta dei misteri di Praga. Le decorazioni realizzate con ossa e teschi, inoltre, sembrano essere fatte per essere "Instagrammate", soprattutto nella giornata più spaventosa dell'anno, quella di Halloween. In quanti prenoteranno subito un volo per la Repubblica Ceca per il prossimo ponte dei morti?

Sedlec, Kutná Hora