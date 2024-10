Look facili da realizzare a Halloween: 5 idee rubate alle star (travestite da altre star)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Halloween è la festa preferita di chi ama travestirsi e calarsi nei panni di una creatura spaventosa e mostruosa. Costumi da fantasma, zombie, sposa cadavere, alieno, strega, scheletro, vampiro vanno per la maggiore: è l'occasione perfetta per richiamare temi dark e oscuri, con look e make-up a tema, pensati proprio per suscitare un certo timore. C'è chi cura l'outfit in ogni minimo dettaglio, studiandolo settimane prima per non arrivare impreparato e spendendo anche cifre notevoli pur di trovare il necessario, tra accessori eccetera. Heidi Klum è famosa proprio per l'impegno che mette nei suoi travestimenti, davvero estremi. Ma non serve per forza esagerare, per farsi notare. Anche col minimo sforzo si può realizzare un outfit di tutto rispetto, senza spendere un patrimonio né dover necessariamente far riferimento al mondo dell'oscuro. Spulciando bene nei cassetti casa, negli armadi, nei vecchi bauli si può certamente trovare qualcosa per mettere insieme un costume di Halloween perfetto. Ultimamente sono molto gettonati i costumi che si rifanno ai personaggi famosi. Per diventare una celebrity per una sera a volte basta davvero poco: è sufficiente un dettaglio iconico per cogliere nel segno e farsi immediatamente riconoscere.

Sharon Stone per un sexy Halloween

Messi da parte i costumi spaventosi tipicamente halloweeniani, si può optare per una veste più sexy ispirandosi all'iconico momento in cui Sharon Stone accavalla le gambe nel film Basic Instinct. L'anno scorso Chiara Ferragni si è trasformata proprio in Catherine Tramell. Per rievocare l'indimenticabile personaggio, è sufficiente un abitino bianco con cappotto coordinato, scarpe col tacco candide e capelli legati leggermente cotonati. Ovviamente, la sigaretta è il tocco finale che dà senso al tutto.

Chiara Ferragni è Sharon Stone in Basic Instinct

Un tocco di rosa ed è subito Barbie

Il colore rosa fa immediatamente pensare a Barbie e difatti era la nuance predominante nel film portato sul grande schermo da Greta Gerwig, con Margot Robbie nei panni della famosa bambola prodotta da Mattel. Per immergersi il quel mondo è sufficiente un cappotto pink, un abitino fluo, una parrucca bionda, magari degli occhiali glitterati o con una montatura da diva, un cerchietto fuxia tra i capelli. L'attrice Rebel Wilson, ad Halloween 2022 ha persino aggiunto un cartonato del brand in cui infilarsi, che per i più creativi può anche essere facilmente riprodotto con dei vecchi scatoloni da imballaggio, per rendere l'idea della bambola all'interno della confezione.

Rebel Wilson è Barbie

Basta poco per evocare Harley Quinn

La Harley Quinn di Margot Robbie è uno dei costumi più replicati, ad Halloween così come dai cosplayers. Il personaggio è facilmente riconoscibile dall'acconciatura e dal make-up. Ha due codine alte colorate di blu e rosso sulle punte, stessi colori ripresi anche sugli occhi, con un inconfondibile cuoricino sulla guancia destra e labbra di fuoco. Con l'abbigliamento ci si può sbizzarrire, pur rimanendo in palette: è d'obbligo mixare rosso e blu, magari con T-shirt bianca leggermente strappata.

Sarah Michelle Gellar è Harley Quinn

Travestirsi dall'iconica Sandy di Grease

Ad Halloween 2023, Cindy Crawford ha ben pensato di evocare l'immortale Sandy del musical Grease. Leggings e chiodo di pelle, body nero, décolleté col tacco, rossetto rosso, capigliatura riccissima bionda e il gioco è fatto. Nulla di più semplice.

Cindy Crawford è Sandy

Ad Halloween nei panni di Mercoledì Addams

Basta pochissimo per trasformarsi in un personaggio che di recente è tornato fortemente alla ribalta. Mercoledì Addams, infatti, è tornata sul piccolo schermo grazie alla serie tv di Tim Burton con Jenna Ortega protagonista. Il personaggio ha conquistato persino Rosita Celentano, che l'ha scelta come fonte di ispirazione per un suo travestimento. Abitino nero, magari con colletto da collegiale, mocassini con calzini oppure calze a rete, immancabili capelli acconciati in due trecce e il gioco è fatto.

Rosita Celentano è Mercoledì Addams